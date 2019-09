Les Browns se sont largement imposés lundi soir sur la pelouse des New York Jets (3-23). Nick Chubb et le receveur Odell Beckham Jr ont chacun inscrit un touchdown. La franchise de l’Ohio lance sa saison après une lourde défaite inaugurale à domicile face au Titans du Tenessee (13-43). A noter la belle performance d'"OBJ", qui a gagné 161 yards en six réceptions. Lors de la prochaine journée, les Browns affronteront les Los Angeles Rams.