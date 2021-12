Power Rankings NFL : Vers un Packers-Chiefs ?

Pour le reste, l’incertitude la plus absolue continue de régner et la course aux Wildcards n’a jamais aussi indécise. Dans mes Power Rankings, cette semaine, progression notable des Colts d’Indianapolis et chute des Cardinals.

Le tout est à lire ici :

1 (1) – GREEN BAY PACKERS (11-3) week 14 : W 31-30 @ Ravens

Semaine très faste pour les Packers qui remportent leur division et creusent l’écart sur leurs poursuivants. La Pole position de la NFC se rapproche. Petit bémol : Une défense qui a encaissé plus de 30 points de moyenne sur les 4 derniers matchs. (À venir : vs Browns, vs Vikings, @ Lions)



2 (5) – KANSAS CITY CHIEFS (10-4) W 34-28 (OT) @ Chargers

Privée de Chris Jones, la défense se fait bousculer. Pas de souci, car Patrick Mahomes, Travis Kelce et Tyreek Hill prennent le relai pour éviter le piège à Los Angeles. Les Chiefs verrouillent la 1ère place de l’AFC et endossent le statut de favori pour disputer le Super Bowl. (À venir : vs Steelers, @Bengals, @ Broncos)





3 (2) – TAMPA BAY BUCCANEERS (10-4) L 0-9 vs Saints

Kryptonite des Buccaneers, les Saints les dominent pour la 4ème fois d’affilée depuis l’arrivée de Tom Brady. Zéro pointé en attaque et première défaite à domicile. Dans la bataille, les Bucs perdent Chris Godwin pour le reste de la saison. Coup dur pour les champions en titre. (À venir : @ Panthers, @Jets, vs Panthers)





4 (7) – LOS ANGELES RAMS (10-4) W 20-10 vs Seahawks

Cooper Kupp reste le point central de l’attaque, mais les Rams ont su développer un jeu complémentaire très intéressant autour de leur receveur star. Avec 3 victoires consécutives, ils mettent une très forte pression sur les Cardinals dans la NFC West. (À venir : @ Vikings, @ Ravens, 49ers)



5 (8) – DALLAS COWBOYS (10-4) W 21-6 @ Giants

Les Cowboys profitent de la défaite des Buccaneers et des Cardinals pour se hisser à la 2ème place de la NFC. Face à leur défense, les Giants ne pèsent pas bien lourd et en attaque, Dak Prescott retrouve des sensations, même si l’ensemble reste perfectible. (À venir : vs Washington, vs Cardinals, @ Eagles)



6 (4) – NEW ENGLAND PATRIOTS (9-5) L 17-27 @ Colts

Neutralisés pendant trois quart-temps, les Patriots réagissent trop tard pour espérer s’imposer dans une affiche digne d’un match de playoffs. La défense craque face à Jonathan Taylor et, aussi prometteur soit-il, Mac Jones montre ses limites. Les Pats reviennent sur terre. (À venir : vs Bills, vs Jaguars, @Dolphins)

7 (12) – INDIANAPOLIS COLTS (8-6) W 27-17 vs Patriots

En battant les Patriots, les Colts confirment leur retour au premier plan et se rapprochent des playoffs. Les courses de Jonathan Taylor, une ligne offensive d’élite et une infirmerie presque vide en font l’un des adversaires les plus redoutables de cette fin de saison. (À venir : @ Cardinals, vs Raiders, @ Jaguars)



8 (3) – ARIZONA CARDINALS (10-4) L 12-30 @ Lions

Le coup de mou se confirme. Les Cardinals perdent 3 de leurs 5 derniers matchs et se voient menacés de perdre la première place de leur division. Une situation critique à laquelle s’ajoute la blessure de DeAndre Hopkins, au moins absent jusqu‘au début des playoffs. (À venir : vs Colts, @Cowboys, vs Seahawks)



9 (9) – LOS ANGELES CHARGERS (8-6) W L 28-34 vs Chiefs

Manque de réalisme en zone rouge et 4èmes tentatives trop gourmandes privent les Chargers d’un « coup de balai » face aux Chiefs cette saison. Les Bolts prouvent néanmoins qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleurs et comptent assurément parmi les gros bras de l’AFC. (À venir : @Texans, vs Broncos, @Raiders)



10 (6) – TENNESSEE TITANS (9-5) L 13-19 @ Steelers



Malgré leur « fighting spirit », les Titans ne sont plus que l’ombre de l’équipe dominatrice du début de saison, sans les actions explosives de Derrick Henry et d’A.J. Brown. Tiendront-ils la distance en tête de l’AFC South ? les Colts sont en embuscade. (À venir : vs 49ers, vs Dolphins, @ Texans)



11 (11) – BUFFALO BILLS (8-6) W 31-14 vs Panthers

Marqués par leurs deux dernières défaites, les Bills se reprennent et profitent de l’aide des Ravens pour rejoindre le top 7 de l’AFC. Le match retour à New England s’annonce aussi crucial sur le plan comptable que moral pour une équipe plus fragile qu’on ne l’aurait imaginé. (À venir : @Patriots, vs Falcons, vs Jets)



12 (13) – SAN FRANCISCO 49ERS (8-6) W 31-13 vs Falcons

Playmakers au rendez-vous et défense inflexible, les 49ers ne laissent aucune chance aux Falcons. Les californiens ont remporté 5 de leurs 6 derniers matchs et se positionnent parmi les outsiders en pleine confiance dans la NFC. (À venir : @ Titans, vs Texans, @Rams)



13 (14) – CINCINNATI BENGALS ( 8-6) W 15-10 @ Broncos

Après deux défaites pénibles à domicile, les Bengals réagissent et reprennent même la tête de l’AFC North. Il est pourtant bien trop tôt pour crier victoire, car leur division est tellement indécise qu’une défaite suffit pour se retrouver derniers. (À venir : vs Ravens, vs Chiefs, @Browns).



14 (10) – BALTIMORE RAVENS (8-6) L 30-31 vs Packers

Comme face aux Steelers, John Harbaugh risque tout sur une transformation à deux points et les Ravens perdent un 3ème match d’affilée. Ravagés par les blessures, ils sortent temporairement du tableau des playoffs, ce qui rend la victoire à Cincinnati presque impérative. (À venir : @Bengals, vs Rams, vs Steelers)



15 (15) – CLEVELAND BROWNS (7-7) L 14-16 vs Raiders



Les Browns se sont pointés face aux Raiders avec une liste Covid longue comme le bras et peuvent être fiers de leur prestation. Malheureusement, la défaite les plonge dans une situation presque désespérée, à moins d’un miracle de Noël… (À venir : @ Packers, @ Steelers, vs Bengals)



16 (18) – MINNESOTA VIKINGS (7-7) W 20-10 @ Bears

Sans se soucier de la note artistique, les Vikings remportent un succès précieux dans l’optique des Wildcards. Leur avenir se joue maintenant face à deux cadors de la NFC, contre qui ils ne pourront pas se contenter d’attendre la faute. (À venir : vs Rams, @ Packers, vs Bears)





17 (19) – PHILADELPHIA EAGLES (7-7) W 27-17 vs Washington

Les Eagles Surmontent un début de match chaotique et remplissent leur contrat en s’appuyant sur la mobilité de Jalen Hurts. Ils reviennent sur les talons des Vikings dans la NFC et ne devront pas relâcher la pression s’ils espèrent rentrer dans le top 7. (À venir : vs Giants, @ Washington, vs Cowboys)



18 (21) – NEW ORLEANS SAINTS (7-7) W 9-0 @ Buccaneers



Les Saints signent un effort défensif colossal qui vient peut-être de sauver leur saison. Laissés pour compte suite à une série de 5 défaites, ils se relancent en battant les Buccaneers pour la deuxième fois en deux mois et font étalage de ressources insoupçonnées. (À venir : vs Dolphins, vs Panthers, @ Falcons)



19 (20) – PITTSBURGH STEELERS (7-6-1) W 19-13 vs Titans

Entre les maladresses chroniques de leurs rivaux et leur propre résilience, les Steelers sont toujours bien en vie dans l’AFC, même si le calendrier ne joue pas en leur faveur. (À venir : @ Chiefs, vs Browns, @ Ravens)



20 (22) – MIAMI DOLPHINS (7-7) W 31-24 vs Jets

Désorientés en début de match, les Dolphins arrachent un 6ème succès consécutif à force de patience. Leur chemin vers d’éventuels playoffs reste semé d’embuches, à commencer par une visite chez les Saints, tout aussi affamés de victoires. (À venir : @ Saints, @ Titans, vs Patriots)



21 (25) – LAS VEGAS RAIDERS (7-7) W 16-14 @ Browns

Toujours aussi chancelants, les Raiders s’en sortent à la dernière seconde face à des Browns décimés par le Covid. Une attaque léthargique et de nombreuses erreurs nuisent à leur sérénité. Pourtant, sur un malentendu, les playoffs demeurent accessibles. (À venir : vs Broncos, @ Colts, @ Chargers)



22 (17) – DENVER BRONCOS (7-7) L 10-15 vs Bengals

Si on exclut la prouesse réalisée à Dallas, les Broncos ont rarement réussi à tenir la dragée haute aux équipes les plus solides. La vaillance défensive et le travail des Running Backs ne suffisent pas à masquer les insuffisances de leurs quarterbacks. (À venir : @ Raiders, @ Chargers, vs Chiefs)



23 (16) – WASHINGTON FOOTBALL TEAM (6-8) L 17-27 @ Eagles

Très durement touchée par le Covid, la Football Team débarque à Philly avec du cœur, mais peu d’armes et s’incline logiquement face à un rival direct pour une place en Wildcards. Il leur reste 3 duels de division pour tenter de sauver la mise. (À venir : @ Cowboys, vs Eagles, @ Giants)



24 (23) – ATLANTA FALCONS (6-8) L 13-31 @ 49ers

Trop limités pour déranger les 49ers, les Falcons glissent un peu plus vers la sortie. On retient toutefois le match incroyable de Russell Gage et ses réceptions impossibles. Malheureusement, on retient aussi la pression qui a fini par totalement submerger Matt Ryan. (À venir : vs Lions, @ Bills, vs Saints)



25 (24) – SEATTLE SEAHWKS (5-9) ??? @ Rams

S’imposer chez les Rams sans Tyler Lockett (Covid) relevait du fantasme. Les Seahawks sont aujourd’hui sûrs de terminer la saison à moins de 50% de victoires, pour la première fois depuis 2011. La fin d’un cycle, sans aucun doute. (À venir : vs Bears, vs Lions, @ Cardinals)



26 (26) – CAROLINA PANTHERS (5-9) L 14-31 @ Bills

Depuis leur victoire très prometteuse dans l’Arizona, les Panthers se sont totalement désintégrés. Suspendus au-dessus du vide après une 4ème défaite consécutive, la sentence devrait très tomber sans plus tarder. (À venir : Vs Buccaneers, @ Saints, @ Buccaneers)



27 (27) – CHICAGO BEARS (4-9) L 9-17 vs Vikings

Pertes de balles, exécution hasardeuse, erreurs incompréhensibles, les Bears ont succombé à leurs imprécisions malgré un match très convaincant sur le plan défensif. Les Bears déploraient de nombreuses absences, mais cela n’excuse pas tout. (À venir : @ Seahawks, vs Giants, @ Vikings)



28 (30) – DETROIT LIONS (2-11-1) W 30-12 vs Cardinals

Les Lions font sensation face aux aux Cardinals et voient leur combativité récompensée par une deuxième victoire en trois matchs. Un énorme coup de chapeau à Dan Campbell qui a su fédérer une équipe promise au désastre dès le début de saison. (À venir : @ Falcons, @Seahawks, vs Packers)



29 (28) – NEW YORK GIANTS (4-10) L 6-21 vs Cowboys

Transparents en attaque, les Giants peuvent déjà commencer à préparer leur draft. A L’heure actuelle, ils disposent des 5ème et 6ème choix du premier tour. (À venir : @ Eagles, @ Bears, vs Washington)



30 (29) – NEW YORK JETS (3-11) L 24-31@ Dolphins

En Attaque, les Jets font preuve d’un mordant qui égale leur naïveté, à l’image du Quarterback rookie Zach Wilson. En défense, les rares prouesses ne suffisent pas à compenser le manque de régularité. (À venir : vs Jaguars, vs Buccaneers, @ Bills)



31 (31) – HOUSTON TEXANS (3-11) W 30-16 @ Jaguars

Les Texans continuent d’auditionner Davis Mills au poste de Quarterback. Un bras puissant et des progrès visibles dans sa prise de décision pourraient inciter l’organisation à investir sur lui la saison prochaine. (À venir : vs Chargers, @ 49ers, vs Titans)



32 (32) – JACKSONVILLE JAGUARS (2-11) L 16-30 vs Texans

Après s’être débarrassés d’Urban Meyer, les jaguars confient l’intérim à Darrell Bevell, mais même les Texans restent hors de portée pour une équipe à la dérive. Les yeux sont maintenant tournés vers la draft et un possible premier choix, comme l’année passée. (À venir : @ Jets, @ Patriots, vs Colts)