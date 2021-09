Power Rankings NFL : Une victoire clé pour les Ravens

------------------------------------------------------

1.Tampa Bay Buccaneers (2-0) =

Promenade au parc avec Tom Brady qui lance 5 passes de TD (9 tot.) face aux Falcons. En défense, Mike Edwards met la dernière touche en inscrivant deux Pick-6 au 4è QT (vict.48-25)

Dimanche prochain, les Bucs rendent visite aux Rams de Los Angeles, sur le site du prochain Super Bowl. Prise de repères risquée face une autre équipe en grande forme de ce début de saison.

------------------------------------------------------

2. Los Angeles Rams (2-0) ­+1

Cooper Kupp incendie la défense des Colts (9 réc, 163 yds, 2td) et les Rams de l’ère Matthew Stafford passent leur 2ème test de la saison avec succès (vict. 27-24).

Mais pour légitimer leurs ambitions, après Andy Dalton et Carson Wentz, c’est un autre animal qu’il faudra dompter dimanche prochain. TB12 is coming !

------------------------------------------------------

3. Kansas City Chiefs (1-1) ¯-1

En déplacement à Baltimore, Patrick Mahomes perd le premier match de sa carrière au mois de septembre (11V-1D).

Les Chiefs ont craqué en inscrivant pourtant 35 points (déf.36-35).

En cause, des pertes de ballons critiques et une défense excessivement poreuse contre le jeu de course (251 yards encaissés). Un symptôme à traiter d’urgence.

------------------------------------------------------

4. San Francisco 49ers (2-0) ­+4

Défense au rendez-vous pour neutraliser les Eagles sur leur terrain (vict.17-11), mais préoccupations croissantes autour des blessures répétées des Running Backs. Trey Sermon, JaMycal Hasty et Elijah Mitchell ont tous trois été touchés à Philadelphie, une semaine après la perte de Raheem Mostert pour le reste de la saison. Affaire à suivre avant la venue des Packers et des Seahawks lors des deux prochaines semaines.

------------------------------------------------------

5. Baltimore Ravens (1-1) ­+6

Un effort complet permet aux Ravens d’avoir le dernier mot face aux Chiefs de Kansas City dans une rencontre mémorable (vict. 36-35). Malgré un 1er Quart-temps catastrophique, Lamar Jackson se reprend et ponctue le match de coups de génie qui lui permettent de savourer son premier succès face à Patrick Mahomes (1v-3d) et peut-être de déverrouiller de nouveaux pouvoirs.

------------------------------------------------------

NFL - Les Ravens battent leur kryptonite Mahomes !

6. Las Vegas Raiders (2-0) ­+7

Derek Carr est en feu (817 yds et 4 TD en deux matchs) et les Raiders enchainent chez les Steelers (Vict. 26-17), une semaine après avoir refroidi les Ravens.

Mesurons toutefois notre enthousiasme car les deux dernières saisons des Raiders commencées par deux victoires se sont terminées dans la douleur (6v -10d en 2017 et 8-8 l’an passé).

------------------------------------------------------

7. Arizona Cardinals (2-0) ¯-1

Déstabilisés défensivement, les Cardinals ont encore pu s’appuyer sur le génie de Kyler Murray pour battre les Vikings (400 yds/3TD à la passe & 1 TD au sol).

Victoire à l’arrachée des « Cardiac Cards » après le field goal manqué de Minnesota à la dernière seconde (vict.34-33).

------------------------------------------------------

8. Buffalo Bills (1-1) ­+2

Les Bills se rassurent en dominant des Dolphins d’eau douce (vict.35-0), mais le maigre taux de passes complétées par Josh Allen en deux matchs (56%) entretient le doute sur leur statut de grand prétendant dans l’AFC.

------------------------------------------------------

9. Green Bay Packers (1-1) ­+3

Après le couac de la semaine dernière, le MVP de la ligue réagit face aux Lions. Aaron Rodgers signe un sans-faute (22/27, 255 Yds, 4TD) et les Packers espèrent que cette victoire (35-17) leur servira de référrence pour bien aborder un nouveau duel en prime time ce dimanche à San Francisco (Sunday Night Football, en direct sur beIN SPORTS).

------------------------------------------------------

NFL - Rodgers et Jones ont remis les Packers à l'endroit

10. Cleveland Browns (1-1) ­+5

Dominer une équipe de Houston qui a vraiment des problèmes ne transforme pas les Browns en favoris instantanés de l’AFC, mais ils peuvent au moins se féliciter d’avoir su garder leur concentration pour s’offrir un premier succès (vict.31-21).

Mention bien au « franchise QB » Baker Mayfield, qui est leader de la NFL avec 81.6% de passes complétées (40/49 en deux matchs).

------------------------------------------------------

11. Tennessee Titans (1-1) ­+11

Menés 30 à 16 au début du 4ème QT, les Titans restent fidèles à leur plan de match et confient la balle à Derrick Henry (182 Yds / 3 TD).

Les percées du King ont raison des Seahawks qui cèdent en prolongation 33 à 30.

Ryan Tannehill lance pour 347 yards et Julio Jones attrape 6 ballons pour 128 yards.

Sujet d’inquiétude : la défense contre la passe des Titans reste quant à elle très suspecte.

------------------------------------------------------

12. Seattle Seahawks (1-1) ¯-8

Malgré un solide Russell Wilson (343 yds, 2 TDs), les Seahawks laissent filer une avance de 14 points au 4ème quart-temps et enregistrent une défaite qui pourrait s’avérer préjudiciable dans la redoutable NFC West.

Réaction attendue chez les Vikings ce dimanche.

------------------------------------------------------

13. Dallas Cowboys (1-1) ­+3

On ne donnait pas cher de leur peau chez les Chargers, mais les Cowboys ont sorti leurs tripes à Los Angeles. Le polyvalent Linebacker rookie Micah Parsons mène la vie dure au quarteback Justin Herbert et sur le plan offensif, Tony Pollard et Ezekiel Elliott cumulent 180 yards et deux TD.

Victoire prometteuse, 20 à 17.

------------------------------------------------------

14. Pittsburgh Steelers (1-1) ¯-7

Les Steelers ont marqué les esprits en s’imposant la semaine dernière à Buffalo, mais leur élan a été stoppé net à domicile par les Raiders (déf.26-17).

L’attaque est anémique et la défense prie pour un retour rapide de TJ Watt, sorti en cours de jeu suite à une blessure aux ischios.

------------------------------------------------------

15. Carolina Panthers (2-0) ­+11

Sam Darnold commence à prendre ses aises dans le système de Joe Brady et dépasse les 300 yards aériens pour la première fois depuis la 12ème semaine de la saison 2019.

Ajoutons à cela les jambes de feu de Christian McCAffrey (137 yards en 29 touches, 1 TD) et une défense ultra dynamique pour obtienir une victoire très convaincante face aux Saints (26 à 7), qui place les Panthers parmi les 7 équipes encore invaincues du début de saison.

------------------------------------------------------

16. Denver Broncos (2-0) ­+1

Ce n’étaient que les Jaguars, mais après deux matchs, les Broncos doivent apprécier d’être l’une des deux équipes invaincues de l’AFC (Raiders).

Teddy Bridgewater confirme (4 TD / 0 Int en deux matchs) et la franchise des rocheuses peut raisonnablement envisager de poursuivre la série à domicile, contre les Jets de NY.

------------------------------------------------------

17. Los Angeles Chargers (1-1) ¯-8

Perdre en dominant. C’est l’impression laissée par les Chargers après le coup de pied victorieux de Greg Zeuerlein pour les Cowboys (déf.20-17).

Perturbé par la pression, Justin Herbert lance deux interceptions coûteuses et les Chargers font un pas en arrière après leurs beaux débuts à Washington.

------------------------------------------------------

18. New England Patriots (1-1) ­+2

Les Patriots ont usé de défense pour dominer les Jets de NY (vict.25-6).

Saluons également la première victoire du QB rookie Mac Jones, qui continue de faire sensation avec 74% de passes complétées en deux matchs.

Ne manque plus que Bill Belichick et Josh McDaniels lui lâchent un peu la bride…

------------------------------------------------------

19. New Orleans Saints (1-1) ¯-14

Retour sur terre brutal pour les Saints après la démolition des Packers.

Super Jameis est intercepté deux fois et New Orleans n’obtient que 6 first downs sur l’ensemble de la rencontre. Lourde défaite à Carolina (26-7), mais à leur décharge, les Saints étaient privés de 7 assistants coachs.

Maudit protocole Covid-19 !

------------------------------------------------------

20. Philadelphia Eagles (1-1) ¯-2

Le match des occasions manquées pour les Eagles : comme cette passe de 91 yards de Jalen Hurts suivie d’une horrible « Philly Special » sur 4ème tentative, ou encore ce TD refusé à Jalen Reagor pour avoir piétiné la ligne de touche avant d’effectuer la réception. Tout ça pour être battu 17-11.

Il y a vraiment de quoi se mordre les doigts !

------------------------------------------------------

21. Minnesota Vikings (0-2) ­+3

La jambe en mousse du Kicker Greg Joseph annule une prestation offensive de grande qualité comprenant 3 passes de TD de Kirk Cousins et 131 yards au sol de Dalvin Cook. Les Vikings échouent d’un point dans l’Arizona 34 à 33.

2ème défaite crève-cœur en deux semaines.

------------------------------------------------------

22. Washington Football Team (1-1) ­+1

Carrousel émotionnel dans le premier « Thursday night football » de la saison (en direct sur beIN SPORTS).

La Football Team s’en sort miraculeusement face aux Giants 30 à 29.

Le quarterback remplaçant Taylor Heinicke impressionne de nouveau avec 336 yards et deux touchdowns.

------------------------------------------------------

NFL - Chassé-croisé dément entre Washington et les Giants !

23. Miami Dolphins (1-1) ¯-9

Incapables de générer la moindre étincelle, les Dolphins se font balayer par les Bills 35 à 0. Dans la débacle, Tua Tagovailoa sort touché aux côtes et sa présence face aux Raiders ce week-end reste pour l’heure incertaine.

------------------------------------------------------

24. Chicago Bears (1-1) ­+1

Face aux Bengals, les Bears triomphent principalement grâce à leur défense (vict. 20-17).

En attaque, Justin Fields remplace Andy Dalton blessé au genou, mais se montre très hésitant dans le rôle de leader offensif.

Reste à savoir si Dalton sera d’aplomb pour un déplacement difficile à Cleveland.

------------------------------------------------------

25. Indianapolis Colts (0-2) ¯-4

Les Colts passent de l’exaltation à la détresse dans le chassé-croisé perdu 27 à 24 contre les Rams de Los Angeles.

Une défaite assortie de la blessure de Carson Wentz, touché aux deux chevilles et incertain pour le déplacement chez les Titans (rivaux de l’AFC south).

------------------------------------------------------

26. Cincinnati Bengals (1-1) ¯-7

3 Interceptions consécutives. C’est ce que l’on retiendra de la performance de Joe Burrow chez les Bears de Chicago. Sous pression constante, le QB de 2ème année ne trouve pas son rythme et devra rebondir dans le duel de l’AFC North chez les Steelers.

------------------------------------------------------

27. Atlanta Falcons (0-2) ­+1

les Falcons ont fait illusion en recollant à 28-25 en fin de 3ème QT sur le terrain des Buccaneers, avant de s’effondrer au 4ème. Matt Ryan lance deux interceptions relancées jusqu’au Touchdown par le Safety Mike Edwards et Atlanta revient à la réalité. La saison s’annonce très longue.

------------------------------------------------------

28. Detroit Lions (0-1) ­+2

On n’y a cru après une belle première mi-temps à Green Bay (avantage 17-14). Mais les Lions ont oublié de ressortir des vestiaires et se font martyriser par Aaron Rodgers et Aaron Jones en 2ème MT (déf.35-17).

------------------------------------------------------

29. New York Giants (0-2) ¯-2

Les Giants auront une belle occasion de lancer leur saison face aux Falcons en Week 3, mais il faudra éliminer toutes les approximations qui leur ont coûté le match à Washington : les pénalités fatales, les réceptions manquées, les engueulades de bord de touche… La pression monte pour le head coach Joe Judge !!!

------------------------------------------------------

30. Houston Texans (1-1) ¯-1

Les Texans s’inclinent fièrement à Cleveland, mais la situation s’aggrave encore un peu au poste de QB après la blessure aux ischios de Tyrod Taylor.

------------------------------------------------------

31. New York Jets (0-2) =

Zach Wilson a fait connaissance avec Bill Belichick et la défense des Patriots.

Résulat : 4 interceptions pour le numéro 2 de la dernière draft et il faudra s’attendre à une nouvelle journée difficile ce dimanche à Denver.

------------------------------------------------------

32. Jacksonville Jaguars (0-2) =

La saison passée, les Jaguars avaient lancé leur campagne par une belle victoire face aux Colts. Depuis, c’est une série noire de 17 défaites consécutives qui frappe une franchise à la dérive.

À quand le premier succès pour Trevor Lawrence ?

------------------------------------------------------