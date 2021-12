Power Rankings NFL : Les Packers prennent le contrôle, les Chiefs passent la sixième

Les Cardinals ont fait leur possible pour s’accrocher à la première place de la NFC, mais il y a une certaine logique à voir les Packers et les Buccaneers les dépasser à quatre semaines de l’arrivée, entre leur niveau de jeu actuel et leur expérience. Ceci dit, dans les deux conférences, tout peut encore totalement basculer.

Dans la NFC, derrière les leaders de division, la bataille des Wildcards concerne encore 9 équipes et cinq d’entre elles ont exactement le même bilan. Dans l’AFC, la situation est encore plus tendue, car des Patriots (leaders) aux Broncos (10èmes), l’écart n’est que de deux victoires. La fin de saison régulière s’annonce littéralement explosive.

Voici mes Power Rankings avant d’aborder la 15ème semaine :

1 (2) – GREEN BAY PACKERS (10-3) week 14 : W 45-30 vs Bears

Aaron Rodgers Domine une nouvelle fois les Bears et les Packers profitent parallèlement du faux pas des Cardinals pour leur chiper la 1ère place de la NFC. Green Bay prend les commandes, mais doit viser le sans-faute face à la menace des Buccaneers, à commencer par un déplacement périlleux à Baltimore.

Les Packers prennent les commandes !

2 (3) – TAMPA BAY BUCCANEERS (10-3) W 33-27(OT) vs Bills

Les Buccaneers s’imposent en prolongation grâce à la 700ème passe de Touchdown de la carrière de Tom Brady et passent le plus gros obstacle de leur fin de parcours. À bilan égal avec les Packers et les Cardinals, les champions en titre ont le calendrier le plus favorable pour remporter cette triangulaire.

3 (1) – ARIZONA CARDINALS (10-3) L 23-30 vs Rams

Les Cardinals réalisent une performance en dessous de leurs standards et s’inclinent à domicile face à leur principal rival de division. Une défense moins incisive et des erreurs inhabituelles leur coûte le siège de leaders de la conférence et la fin de saison risque de secouer, car après une visite à Detroit, Ils recevront les Colts, iront à Dallas et finiront leur saison contre Seattle.

4 (4) – NEW ENGLAND PATRIOTS (9-4) Bye

Méthode, discipline et sang-froid ont aidé les Patriots à remporter 7 matchs consécutifs et prendre la tête de l’AFC. Pour la conserver, il leur faudra battre les Colts à Foxboro samedi soir. Les deux équipes sortent de leur semaine de repos avant un duel qui s’annonce absolument captivant.

5 (5) – KANSAS CITY CHIEFS (9-4) W 48-9 vs Raiders

Attaque et défense au diapason, les Chiefs infligent aux Raiders une véritable correction. Les derniers finalistes surfent une série de six victoires en y rajoutant la forme. Reste à savoir si ce type de prestation deviendra la norme. Dans l’affirmative, Il n’y aura pas grand monde pour les arrêter.

6 (10) – TENNESSEE TITANS (9-4) W 20-0 vs Jaguars

Sans faire aussi forte impression que les Patriots et les Chiefs, les Titans reviennent à hauteur des deux autres leaders, en espérant que leur calendrier les avantage d’ici la fin de saison. Être exempté de Wildcard, optimiserait leurs chances de récupérer Derrick Henry en forme et d’aller loin en playoffs.

7 (7) – LOS ANGELES RAMS (9-4) W 30-23 @ Cardinals

Privés de cinq titulaires pour cause de Covid, Les Rams signent un match très déterminé dans l’Arizona et rappellent qu’il faudra compter sur eux en playoffs. Sean McVay accentue l’importance du jeu de course dans son plan de match et la défense fait vriller Kyler Murray. le résultat est impressionnant.

8 (8) – DALLAS COWBOYS (9-4) W 27-20 @ Washington

L’avance des Cowboys a fondu comme neige au soleil jusqu’à ce que le fumble récupéré par Randy Gregory ne les délivre définitivement. Dallas fait un grand pas vers la couronne de la NFC East et le doit en grande partie à sa défense, propulsée par le sensationnel rookie Micah Parsons.

9 (11) – LOS ANGELES CHARGERS (8-5) W 37-21 vs Giants

Lorsque Justin Herbert sort le grand jeu, peu d’équipes ont les moyens de résister à la puissance de feu des Chargers. Une autre grosse performance de leur jeune Quarterback serait la bienvenue dans le duel face à Patrick Mahomes pour la 1ère place de l’AFC West. Alerte au Shootout à Los Angeles !

10 (6) – BALTIMORE RAVENS (8-5) L 22-24 @ Browns

Le pseudo-comeback du 4ème Quart-temps masque la réalité du moment. Les Ravens traversent une période trouble. Blessures, hésitations, choix tactiques sont autant de facteurs qui mettent en péril leur position de leaders de l’AFC North. La venue des Packers n’annonce rien de rassurant, d’autant que la présence de Lamar Jackson n’est pas garantie.

11 (9) – BUFFALO BILLS (7-6) L 27-33 (OT) @ Buccaneers

Vus comme l’un des favoris pour le titre en début de saison, les Bills ont perdu quatre de leurs six derniers matchs et en sont réduits à sauver leur place dans la course aux playoffs. À Tampa, Ils effacent un retard de 21 points, avant de s’incliner sur le gros jeu de trop en prolongation, toujours minés par leur inconstance.

12 (12) – INDIANAPOLIS COLTS (7-6) Bye

Sans jouer, les Colts réalisent la grosse opération de la semaine et se hissent à la 6ème place qualificative de l’AFC en profitant de la défaite des Bills et des Bengals. Les Colts jouent beaucoup mieux que ne le suggère leur bilan et auront l’occasion de le prouver lors du déplacement à New England.

13 (15) – SAN FRANCISCO 49ERS (7-6) W 26-23(OT) @ Bengals

San Francisco soigne sa visite dans l’Ohio et reprend la 6ème place de la NFC, avec une victoire d’avance sur Washington. Conscients de l’importance du résultat, les Niners relèvent leur garde en prolongation et profitent d’une nouvelle performance majeure de George Kittle et du retour de Deebo samuel.

14 (13) – CINCINNATI BENGALS (7-6) L 23-26(OT) vs 49ers

Les Bengals s’inclinent à domicile et se retrouvent englués parmi les équipes à 7 victoires et 6 défaites de l’AFC. Deux punts mal contrôlés et des pénalités coûteuses se rajoutent à une longue liste d’approximations qui font souvent la différence entre perdre et gagner. Peut-être aussi le signe d’un manque de maturité.

15 (19) – CLEVELAND BROWNS (7-6) W 24-22 vs Ravens

Les Browns résistent au comeback des Ravens et remportent une victoire capitale en vue des playoffs. Rechargés par leur semaine de repos, ils s’imposent au physique dans tous les secteurs du jeu. Mention spéciale à Myles Garrett qui endosse parfaitement son rôle de leader et inscrit son 1er touchdown en NFL.

16 (14) – WASHINGTON FOOTBALL TEAM (6-7) L 20-27 vs Cowboys

Washington a presque perdu tout espoir de remporter sa division, mais s’accroche toujours à la 7ème place de la NFC devant les Vikings et les Eagles. 4 duels de division détermineront le sort de la football team, à commencer par une visite à Philadelphie ce dimanche.

17 (17) – DENVER BRONCOS (7-6) W 38-10 vs Lions

Endeuillés par la perte de Demaryius Thomas, les Broncos honorent leur ancienne star en dominant les Lions dans tous les secteurs du jeu. Denver repasse en positif et se joint au débat pour une place en Wildcard, à bilan égal avec Buffalo, Indianapolis, Cleveland et Cincinnati, leur prochain adversaire.

18 (22) – MINNESOTA VIKINGS (6-7) W 36-28 vs Steelers

Les Vikings méritent un prix pour leur capacité à réinventer chaque semaine la notion de suspense. Génies du scénario, même lorsqu’ils mènent 29 à 0 en fin de 3ème quart-temps, le danger reste toujours bien présent. Il n’y a donc rien d’étonnant à les voir stagner parmi les équipes les plus inconstantes de la NFC, en dépit d’un grand potentiel.

Une frayeur mais la victoire pour les Vikings !

19 (21) – PHILADELPHIA EAGLES (6-7) Bye

Les Eagles ont bénéficié d’une semaine de repos pour se mobiliser et tenter de décrocher leur ticket pour les phases finales. Ils accueillent Washington, dans le premier des quatre duels de division qui définiront leur fin de saison.

20 (16) – PITTSBURGH STEELERS (6-6-1) L 28-36 @ Vikings

Les Steelers reçoivent les Titans, se déplacent chez les Chiefs, reçoivent les Browns et se déplacent sur le terrain de Ravens. Autant dire que leur qualification tient désormais du miracle.

21 (23) – NEW ORLEANS SAINTS (6-7) W 30-9 @ Jets

Le retour d’Alvin Kamara ressuscite les Saints. Le running Back termine avec 145 yards et sa présence libère Taysom Hill. Le quarterback est plus efficace dans le jeu de passe et complète l’effort au sol de Kamara par 73 yards et 2 touchdowns. La victoire offre aux Saints une dose d’oxygène indispensable après la plus longue série de défaites depuis la prise de fonctions de Sean Payton (5).

22 (20) – MIAMI DOLPHINS (6-7) Bye

Toujours concernés par les playoffs, les Dolphins doivent viser le sans faute s’ils veulent avoir une chance. Les Jets sont à leur portée ce dimanche. Il faudra ensuite relever le défi à New Orleans et dans le Tennessee, avant d’accueillir les Patriots en conclusion de la saison régulière. Miami part de très loin.

23 (26) – ATLANTA FALCONS (6-7) W 29-21 @ Panthers

Les Falcons se battent pour leur coach Arthur Smith et remportent un duel de division crucial. La défense s’illustre en provoquant trois pertes de balles et le touchdown de Mykal Walker fait la différence. Prochaine escale à San Francisco.

24 (24) – SEATTLE SEAHWKS (5-8) W 33-13 @ Texans

La défense claque la porte au nez des Texans en 2ème Mi-temps et les Seahawks survivent une semaine de plus dans la NFC. Les coéquipiers de Russell Wilson continuent d’y croire, même si leur marge d’erreur est des plus réduites. Ils se déplaceront chez les Rams ce dimanche.

25 (18) – LAS VEGAS RAIDERS (6-7) L 9-48 @ Chiefs

Les raiders voulaient montrer de la bravoure en faisant leur discours d’avant match sur le logo des Chiefs. Ils repartent de Kansas City en ayant encaissé 48 points. Attaque comme défense sont totalement délabrées et leur prochaine rencontre s’annonce délicate, samedi soir à Cleveland.

26 (25) – CAROLINA PANTHERS (5-8) L 21-29 vs Falcons

Entre l’interception relancée jusqu’au touchdown et le fumble qui permet aux Falcons d’en marquer un deuxième, l’expérience Cam Newton tourne au film d’horreur. Matt Rhule perd les pédales et alterne ses Quarterbacks comme s’il coachait encore en NCAA. Les Panthers sont en mode panique.

27 (27) – CHICAGO BEARS (4-9) L 30-45 @ Packers

Les Bears ont mené deux fois de 10 points sans pour autant vraiment donner l’impression de prendre le contrôle à Green Bay. En 2ème Mi-temps la réalité leur saute au visage et le match tourne court. Les Big plays sont une chose, soigner les drives en est une autre.

28 (28) – NEW YORK GIANTS (4-9) L 21-37 @ Chargers

Deux Touchdowns incrits dans le « Garbage time » faussent le score. Avant cela, les Giants n’avaient strictement rien proposé de convaincant à Los Angeles, tout comme la semaine précédente à Miami. Comme une histoire sans fin.

29 (29) – NEW YORK JETS (3-10) L 9-30 vs Saints

Trois voyages dans la zone rouge sans inscrire le moindre Touchdown. Zach Wilson ne complète que 42% de ses passes et la défense ne tient pas la distance face aux assauts répétés de Taysom Hill et d’Alvin Kamara. Résultat logique.

30 (30) – DETROIT LIONS (1-11-1) L 10-38 @ Broncos

Cinq possessions désastreuses tuent les espoirs des Lions en 2ème Mi-temps. Défensivement Detroit ne parvient pas à suivre le rythme imposé par Denver.

31 (32) – HOUSTON TEXANS (2-11) L 13-33 vs Seahawks

Davis Mills complète ses 14 premières passes et permet aux Texans d’y croire jusqu’à ce que l’attaque disparaisse brutalement des écrans radars.

32 (31) – JACKSONVILLE JAGUARS (2-11) L 0-20 @ Titans

Journée cauchemardesque, zéro effort, jamais en position de marquer, les Jaguars se désintègrent à Nashville. La tension monte entre Urban Meyer et ses Joueurs, et même son staff commence à lui tourner le dos. L’expérience n’ira sans doute pas plus loin que l’année 1.