Pas de matchs NFL à l’étranger lors de la saison 2020

NFL update on 2020 season schedule.

— NFL UK (@NFLUK) May 4, 2020

"La bonne décision pour nos joueurs, nos clubs et les fans"

Depuis 2007, la NFL a pris l’habitude d’organiser des matchs de saison régulière à Londres (28 matchs au total) et à Mexico (4 matchs). Mais lors de la saison 2020, qui débutera en septembre prochain si tout va bien, tous les matchs auront lieu aux Etats-Unis. La NFL a en effet annoncé qu’elle annulait les matchs internationaux pour la saison 2020 en raison de la pandémie de coronavirus,, avec les Arizona Cardinals, les Atlanta Falcons, les Jacksonville Jaguars et les Miami Dolphins.« Après une analyse considérable, nous croyons que jouer tous nos matchs aux Etats-Unis cette saison est la bonne décision pour nos joueurs, nos clubs et tous les fans aux Etats-Unis, au Mexique et en Grande-Bretagne. Nous apprécions le soutien des gouvernements et des stades partenaires au Mexique et en Grande-Bretagne , qui sont tous d’accord avec cette décision, et», a déclaré le vice-président exécutif de la NFL Christopher Halpin.