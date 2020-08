NFL – Washington : Jason Wright premier président noir

L’année 2020 aura été révolutionnaire pour la franchise de NFL basée à Washington ! Dénommée « Redskins » (Peaux Rouges) depuis sa création en 1933 (à Boston à l’époque, avant le déménagement à Washington quatre ans plus tard), elle a abandonné ce nom en juillet dernier, suite au mouvement Black Lives Matter et aux critiques concernant la représentation des minorités amérindiennes. La franchise s’appellera « Washington Football Team » pendant toute la saison à venir, avant qu’un nouveau nom soit trouvé. Et la Washington Football Team a un nouveau président depuis lundi, en la personne de Jason Wright, qui devient ainsi le premier président noir d’une équipe NFL. Âgé de 38 ans, Wright est un ancien joueur, qui a porté les couleurs d’Atlanta, Cleveland et Arizona. Une transformation dans tous les domaines

« Cette franchise, à ce moment-là, est une opportunité idéale pour moi. La transformation de la Washington Football Team se fait dans tous les aspects de l'organisation - du football en passant par l'image de marque et la culture - et fera de nous une franchise véritablement moderne et ambitieuse. Nous voulons établir de nouvelles normes pour la NFL », a expliqué le nouveau président, retraité depuis 2011, qui a ensuite repris ses études dans une école de business. A lui désormais de bâtir une équipe solide, les fans de Washington attendant une qualification pour les play-offs depuis 2016, une victoire dans une série de play-offs depuis 2006, et une victoire au Super Bowl depuis 1992.