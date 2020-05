NFL : Une série sur Tom Brady en préparation

Brady co-produira le documentaire

Après Michael Jordan et sa série événement « The Last Dance », ESPN va s’attaquer à un autre monument du sport américain en la personne de Tom Brady. Le documentaire « Man In the Arena - Tom Brady » sera décliné en neuf épisodes et retracera les vingt saisons passées par l'ex-quarterback star des New England Patriots, avec lesquels il a remporté six fois le SuperBowl. La diffusion du programme est prévue pour 2021.Le joueur de 42 ans, qui évolue désormais sous le maillot des Tampa Bay Buccaneers, co-produira le documentaire réalisé par Gotham Chopra. « Grâce à la série, nous définirons les moments clés et les défis qui étaient apparemment insurmontables, mais grâce au travail acharné et à la persévérance, ils sont devenus des triomphes définissant une carrière, à la fois dans la victoire et la défaite », a déclaré Brady.