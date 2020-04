NFL : Une draft à distance sans grande surprise

En raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement qui l’accompagnent, la draft NFL, censée se dérouler à Las Vegas, a eu lieu en visioconférence jeudi soir. Roger Goodell, le patron de la ligue, a orchestré la cérémonie depuis son domicile de l’état de New York, lors d’une soirée évidemment pas comme les autres.

Numéro un de la draft, le quarterback Joe Burrow, élu meilleur joueur universitaire avec LSU et qui a été choisi par les Bengals, a appris la nouvelle sur son canapé, avant d’être félicité par ses parents. Des scènes intimistes, bien éloignées du grand cirque habituel de la cérémonie.

Heisman. National Champion. First overall pick.

Jerry Jones’ draft room is on his $250 million super-yacht. Now that’s a super-flex. pic.twitter.com/ZJwgrUcehX