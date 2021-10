NFL : Un nouveau record pour Brady ?

Des records, Tom Brady en compte déjà à la pelle. Il pourrait très vite en ajouter un nouveau à sa collection. Le mythique quarterback américain aujourd'hui âgé de 44 ans et qui défend désormais les couleurs des Tampa Bay Buccaneers est en effet de nouveau en passe de marquer l'histoire de la NFL en devenant le premier joueur de son poste à atteindre les 600 passes de touchdown. Avant le prochain rendez-vous pour Brady et son équipe, dimanche à domicile face aux Chicago Bears, le septuple vainqueur du Super Bowl, soit davantage à lui seul que n'importe quelle franchise de la Ligue - ce qui fait de lui le joueur le plus titré depuis la création de la National Football League - le Californien peut déjà se vanter d'avoir réussi le plus de passes de touchdown que quiconque dans sa carrière. Brady totalise en effet déjà 598 passes, quand les autres quarterbacks ayant signé le plus d'assists derrière Brady, Drew Brees, Peyton Manning et Brett Favre se sont arrêtés respectivement à 571, 539 et 508 passes. Brady n'est donc plus qu'à deux unités d'atteindre les 600 passes.

Début octobre, c'est le record de yards à la passe qu'avait battu Brady

Un total vertigineux que personne d'autre encore n'a atteint jusqu'à maintenant dans l'histoire de la NFL. Le meilleur quarterback de tous les temps pourrait y parvenir dès dimanche, contre Chicago. Au début du mois, le quarterback élu cinq fois MVP avait battu un autre record, le record de nombre de yards établis à la passe, ex-propriété de Drew Brees. Ce dernier détenait la première place du classement avec 80 358 yards à la passe, Brady, devenu du même coup le meilleur passeur de l'histoire, l'a effacé des tablettes en portant le record à 80 560 yards. Après avoir assuré qu'il n'aurait pas battu ce record sans l'aide de ses coéquipiers, le seul QB à pouvoir se réjouir d'avoir été champion dans trois décennies différentes (2000, 2010 et 2020) avait révélé qu'il pourrait continuer de battre des records de longues années encore. "Terrific Tom" envisage en effet de poursuivre sa carrière au-delà de ses 50 ou même 55 ans. Tout dépendra de son état d'esprit. "Je pense vraiment que je peux jouer aussi longtemps que je le souhaite. Vraiment. Je pourrais réellement jouer jusqu'à 50 ou 55 ans si j'en avais envie."