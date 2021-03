NFL : Un match de plus par équipe à partir de la saison prochaine

La NFL est actuellement en pleine intersaison, entre le Super Bowl qui s’est déroulé le 8 février dernier, et qui a vu la victoire des Tampa Bay Buccaneers, et le coup d’envoi de la prochaine saison qui sera donné le 9 septembre par la franchise de Tom Brady. Cela n’empêche pas les dirigeants de travailler et les propriétaires de franchises ont annoncé mardi le passage de 16 à 17 matchs de saison régulière par équipe à partir de la saison prochaine. « C’est un moment monumental dans l’histoire de la NFL (les équipes jouaient 16 matchs depuis 1978, ndlr). L’un des bénéfices de voir chaque équipe disputer un match de plus sera de continuer à faire grandir la NFL autour du monde », s’est réjoui le commissaire Roger Goodell.

Quatre matchs à l'étranger en 2022

Concrètement, chaque équipe jouera son match supplémentaire contre l’équipe classée au même rang dans l’autre Conférence durant la saison régulière précédente, sachant que les équipes de l’AFC recevront la saison prochaine, et celles de la NFC la saison suivante, et ainsi de suite. Par ailleurs, les propriétaires ont également décidé que le nombre de matchs de pré-saison passerait de quatre à trois par équipe, et que chaque franchise devra au moins disputer un match à l’étranger tous les huit ans. A partir de 2022, quatre des « 17eme match » devront se jouer à l’étranger. A ce jour, ce sont Mexico et Londres qui accueillent les rencontres en dehors des Etats-Unis, mais de nouvelles villes pourraient candidater. La capitale anglaise a déjà reçu 28 matchs de saison régulière, et la capitale mexicaine 4 matchs. Seuls les Green Bay Packers n’ont encore jamais joué à l’étranger.



Le 17eme match de chaque équipe en 2021-22

Green Bay Packers @ Kansas City Chiefs

Tampa Bay Buccaneers @ Indianapolis Colts

Dallas Cowboys @ New England Patriots

Washington Football Team @ Buffalo Bills

New York Giants @ Miami Dolphins

Philadelphia Eagles @ New York Jets

Seattle Seahawks @ Pittsburgh Steelers

Los Angeles Rams @ Baltimore Ravens

Arizona Cardinals @ Cleveland Browns

San Francisco 49ers @ Cincinnati Bengals

New Orleans Saints @ Tennessee Titans

Carolina Panthers @ Houston Texans

Atlanta Falcons @ Jacksonville Jaguars