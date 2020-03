NFL – Tampa Bay : Tom Brady a signé et se dit « affamé »

Il faudra s’y faire. En septembre prochain (si la pandémie de coronavirus est contrôlée...), la saison NFL débutera et Tom Brady ne portera plus les couleurs bleues des New England Patriots, comme c’était le cas depuis 2000, mais les couleurs rouges des Tampa Bay Buccaneers ! Comme annoncé depuis deux jours, le quarterback de légende, vainqueur de six Super Bowls (dont quatre avec le titre de MVP), et qui fêtera ses 43 ans en août, s’est engagé avec la franchise floridienne.

Brady : "Merci aux Buccaneers pour me donner l’opportunité de faire ce que j’aime faire"







Le natif de Californie a visiblement signé son contrat dans sa cuisine, comme le montre la photo publiée sur ses réseaux sociaux, et il l’a accompagnée d’un petit texte : « Excité, humble et affamé… Si j’ai appris quelque chose du football, c’est que personne ne fait attention à ce que vous avez fait l’année dernière, ou l’année d’avant. Vous gagnez la confiance et le respect de ceux qui sont autour de vous à travers votre implication quotidienne. Je débute une nouvelle aventure footballistique et merci aux Buccaneers pour me donner l’opportunité de faire ce que j’aime faire. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et mes nouveaux coachs, et leur montrer qu’ils peuvent croire en moi et me faire confiance. J’ai toujours pensé que « bien faire » était mieux que « bien dire », donc je ne vais pas parler plus, je me mets au travail ! » Il en faudra pour emmener les Buccaneers en play-offs, ce qui ne leur est plus arrivé depuis 2007. Mais le 7 février 2021, le Super Bowl se déroulera dans leur stade…