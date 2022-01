NFL - Tampa Bay : Brady dans le doute

Brady voudrait jouer à 45 ans

Vainqueur du Super Bowl l’an dernier pour sa première saison avec les Tampa Bay Buccaneers, après en avoir gagné six autres avec les New England Patriots, Tom Brady ne soulèvera pas le Trophée Vincent Lombardi en février prochain. La franchise floridienne a en effet été éliminée ce dimanche en « divisional play-offs » par les Los Angeles Rams. Les Buccaneers ne sont pourtant pas passées très loin d’un incroyable come-back, en revenant à 27-27 après avoir été menés 27-3 au milieu du troisième quart. Mais Matt Gray a signé le field-goal de la victoire à la dernière seconde, amenant les Rams à une marche du Super Bowl (ils affronteront San Francisco dimanche prochain)Âgé de 44 ans depuis le mois d’août, le légendaire quarterback cinq fois MVP du Super Bowl va-t-il poursuivre l’aventure, lui qui est encore sous contrat pour un an avec Tampa Bay ?Après le match de dimanche, il ne savait pas encore de quoi son avenir sera fait : « C’est toujours dur de perdre. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à la suite. Je prends au jour le jour et on verra où nous en sommes. Honnêtement, les gars, je pense à ce match et je n’ai pensé à rien d’autre dans les cinq dernières minutes. » La semaine passée, il avait évoqué la possibilité de jouer encore à 45 ans : «» Reste à savoir si cette défaite pourrait remettre en cause cet incroyable défi, mais il n’est en tout cas pas impossible qu’on le retrouve encore sur le terrain en septembre prochain, 22 ans après sa draft !