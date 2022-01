NFL : Retraite ou pas pour Tom Brady ?

A 44 ans, Tom Brady va-t-il oui ou non prendre sa retraite ? D'après les principaux médias américains, ESPN en tête, cela ne fait aucun doute : Tom Brady a joué son dernier match la semaine dernière, lors de l'élimination des Buccaneers contre les Rams. Du côté du lanceur, on n'a évidemment rien confirmé, et cela pourrait prendre un peu de temps. Actuellement en vacance, l'ancienne superstar des Patriots n'avait a priori pas prévu de faire une annonce tout de suite, et attendait au moins la fin des Playoffs pour se prononcer officiellement.

Visiblement, ESPN a pris le clan Brady de court en lâchant cette information et cela n'aurait pas franchement plu au quarterback. Ce qui filtre aussi, c'est que Tom Brady a appelé la direction des Buccaneers pour lui indiquer qu'il n'avait encore pris aucune décision.