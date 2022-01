Dans l’AFC, les Raiders ont réussi l’exploit de la semaine en battant les Colts et tenteront de se qualifier dans un duel mortel de la division West face aux Chargers.

Les Bengals ont marqué les esprits avec les 266 yards amassés par Ja’mar Chase dans leur incroyable comeback face aux Chiefs et, l’air de de rien, les Titans en ont profité pour reprendre les commandes de la conférence.

Dans la NFC, les 49ers et les Saints se battront pour le dernier ticket qualificatif, les six autres places étant déjà prises. Les Cowboys chutent après leur défaite à domicile face aux Cardinals.

Voici mes Power Rankings avant la dernière semaine de saison régulière.

1 (1) – GREEN BAY PACKERS (13-3) week 17 : W 37-10 vs Vikings



Modèle de régularité et d’équilibre, les Packers remportent à nouveau 13 rencontres et s’offrent la Pole Position de la NFC. Aaron Rodgers & Co. espèrent maintenant que tous ces efforts pour obtenir l’avantage de terrain se traduiront par une participation au prochain Super Bowl. (WEEK 18 : @ Lions)



2 (2) – KANSAS CITY CHIEFS (11-5) L 34-31 @ Bengals



Après une performance à deux vitesses à Cincinnati, les Chiefs rétrocèdent la 1ère place de l’AFC aux Titans. Il aura tout de même fallu une performance historique de Joe Burrow et de Ja’Mar Chase pour les priver d’une 9ème victoire consécutive. L’avantage du terrain paraît désormais très compromis, mais les Chiefs restent selon moi les favoris de leur conférence. (WEEK 18: @ Broncos)

3 (3) – LOS ANGELES RAMS (12-4) W 20-19 @ Ravens



Les Rams parviennent à surmonter les excès de zèle génétiques de Matthew Stafford et s’imposent dans les dernières secondes à Baltimore. Attention, car es erreurs répétées de leur Quarterback pourraient s’avérer beaucoup plus coûteuses en playoffs, face à des équipes moins diminuées que les Ravens. (WEEK 18: vs 49ers)

4 (4) – TAMPA BAY BUCCANEERS (12-4) W 28-24 @ Jets



Tom Brady signe un comeback in-extremis dans un match plus difficile qu’il n’y paraissait. Étrangement, La défense a eu du mal à contenir le jeu de course des Jets et sur le plan moral, on se demande où en sont les tenants du titre après le dernier coup de sang d’Antonio Brown. Les Bucs débarquent en playoffs avec un joueur en moins et des questions en plus. (WEEK 18: vs Panthers)

5 (8) – TENNESSEE TITANS (11-5) W 34-3 vs Dolphins



Sans être l’équipe la plus sexy du moment, les Titans reprennent opportunément la 1ère place aux Chiefs dans L’AFC et font un pas énorme vers une exemption de 1er tour. Si Derrick Henry revient en forme en playoffs, Tennessee a de quoi faire trembler n’importe quel adversaire. (WEEK 18: @ Texans)

6 (9) – CINCINNATI BENGALS (10-6) W 34-31 vs Chiefs



En Battant les Chiefs, les Bengals prouvent qu’ils peuvent partir au combat face à tous les poids lourds de l’AFC. Un an après avoir fini derniers, ils s’offrent la couronne de l’AFC North et se prennent à rêver de gloire derrière les instants magiques de Joe Burrow et de Ja’Mar Chase. (WEEK 18: @Browns).

7 (7) – BUFFALO BILLS (10-6) W 29-15 vs Falcons



Une semaine après son tour de force à New England, Josh Allen lance 3 interceptions face aux Falcons. Les Bills s’en sortent tout de même grâce au jeu de course et une défense bien organisée, preuve que cette équipe est capable de trouver un plan B. (WEEK 18: vs Jets)

8 (11) – ARIZONA CARDINALS (11-5) W 25-22 @ Cowboys



Plus incisifs, les Cardinals prennent les Cowboys à la gorge d’entrée de jeu et se relancent après 3 défaites consécutives. Dans un stade où il n’a jamais perdu (9-0 depuis le lycée !), Kyler Murray est au rendez-vous et aide son équipe à remporter une victoire précieuse pour la confiance. (WEEK 18 : vs Seahawks)

9 (5) – DALLAS COWBOYS (11-5) L 22-25 vs Cardinals



Peut-être Ramollis par leur titre de division, les Cowboys attaquent la rencontre sans intensité et ne parviennent jamais à revenir au score. Jeu de course au placard, erreurs gênantes, la qualification est déjà assurée, mais attention à ne pas rogner le capital confiance. (WEEK 18: @ Eagles)

10 (10) – NEW ENGLAND PATRIOTS (10-6) W 50-10 vs Jaguars



Tous les signaux sont au vert et New England décroche sa place en playoffs en battant les Jaguars. Il s’agira maintenant d’être capable de reproduire ce type de performance face aux équipes les mieux armées de l’AFC, et peut-être les Bills, pour la 3ème fois de la saison en Wildcard. (WEEK 18: @Dolphins)

11 (6) – INDIANAPOLIS COLTS (9-7) L 20-23 vs Raiders



En limitant l’impact de Jonathan Taylor, les Raiders défient les Colts de les battre par la voie des airs et remportent la bataille tactique. Carson Wentz avait l’air rouillé et incapable de prendre le relai. Les Colts auront toutefois la possibilité de décrocher leur qualification s’ils imposent à Jacksonville. La mission reste à leur portée. (WEEK 18: @Jaguars)

12 (13) – LOS ANGELES CHARGERS (9-7) W 34-13 vs Broncos



Les Chargers maîtrisent le match grâce à de longues possessions offensives et reviennent en force dans le Top 7 de l’AFC. Une bataille sans merci les attend maintenant à Las Vegas et décidera sans doute du dernier qualifié de l’AFC. La pression est maximale. (WEEK 18 : @Raiders)

13 (16) – PHILADELPHIA EAGLES (9-7) W 20-16 @ Washington



Entre des progrès réguliers et une fin de calendrier favorable, les Eagles valident officiellement leur ticket pour les playoffs. Début de mandat très prometteur pour le coach Nick Siriani, d’autant que le club bénéficiera de trois choix au premier tour de la Draft 2022. (WEEK 18: vs Cowboys)

14 (12) – SAN FRANCISCO 49ERS (9-7) W 23-7 vs Texans



Jimmy Garoppolo blessé, le QB rookie Trey Lance vit une première mi-temps chaotique, avant de trouver un semblant de rythme face aux Texans. Reste à savoir qui dirigera l’attaque dans une rencontre capitale chez les Rams. En cas de défaite, le dernier ticket de la NFC pourrait revenir aux Saints. (WEEK 18 : @Rams)

15 (17) – LAS VEGAS RAIDERS (9-7) W 23-20 @ Colts



Les Raiders ne seront tirés d’aff aire que s’ils battent les Chargers dans le duel « quitte ou double » de la semaine 18. Quoi qu’il advienne, on ne peut qu’admirer le courage et la détermination dont ils ont su faire preuve pour battre successivement trois prétendants de l’AFC et se relancer dans la course aux playoffs, quand tout le monde les voyait agoniser. (WEEK 18 : @ Chargers)

16 (15) – BALTIMORE RAVENS (8-8) L 20-19 vs Rams



Les Ravens ne sont pas encore totalement exclus des playoffs, mais le chemin pour y parvenir est digne d’une traversée de l’océan à la rame. De quoi leur faire amèrement regretter d’avoir perdu 3 des 5 derniers matchs par un écart exact d’UN POINT. Les Ravens méritaient mieux. (WEEK 18 : vs Steelers)

17 (20) – NEW ORLEANS SAINTS (8-8) W 18-10 vs Panthers



À l’image des Ravens, les Saints ont su faire face à une situation désastreuse et se maintenir en vie jusqu’à la dernière semaine de saison régulière. À la lutte avec les 49ers pour le dernier fauteuil de playoffs dans la NFC, affronter les Falcons leur donne peut-être l’avantage. (WEEK 18 : @ Falcons)

18 (21) – PITTSBURGH STEELERS (8-7-1) W 26-14 vs Browns



Ben Roethlisberger ne pèse plus sur le jeu, mais l’énergie de Najee Harris, les prouesses de T.J. Watt et le coaching de Mike Tomlin permettent aux Steelers de conserver une dernière chance. Malheureusement, comme pour les Ravens, leurs prochains adversaires, la qualification tient à un scénario hautement improbable. (WEEK 18 : @ Ravens)

Les équipes qui suivent sont officiellement éliminées de la course aux playoffs.

19 (14) – MIAMI DOLPHINS (8-8) L 3-34 @ Titans



Les Dolphins ont fait sensation en remportant 7 matchs d’affilée, mais partaient de trop loin pour espérer une issue favorable. Remis à leur place par les Titans, les 7 défaites subies lors des huit premières semaines avaient déjà plus ou moins décidé de leur sort. (WEEK 18 : vs Patriots)

20 (18) – CLEVELAND BROWNS (7-9) L 14-26 @ Steelers



Déjà conscients de leur élimination avant d’affronter les Steelers, les Browns produisent un match plat à tous points de vue. Baker Mayfield se fait sacker à 9 reprises, le jeu de course est très vite abandonné et la défense finit par lâcher prise. Une saison au goût amer pour une équipe qui se voyait promise au Super Bowl. (WEEK 18 : vs Bengals)

21 (19) – MINNESOTA VIKINGS (7-9) L 10-37 @ Packers



En l’absence de Kirk Cousins, les derniers espoirs des Vikings se sont évaporés sur la « Frozen Tundra » de Green Bay. Quelques exploits, de nombreuses déceptions et un piètre niveau défensif ont marqué une saison d’une rare inconstance. (WEEK 18 : vs Bears)

22 (22) – DENVER BRONCOS (7-9) L 13-34 @ Chargers



Le suspense aura duré, mais comme dans le film de Sydney Pollack, on achève bien les chevaux. Les Broncos ratent les playoffs pour la 6ème année consécutive et de nombreuses questions se profilent, concernant la direction, le staff et les joueurs. (WEEK 18 : vs Chiefs)

23 (24) – ATLANTA FALCONS (7-9) L 15-29 @ Bills



Première saison encourageante pour le coach Arthur Smith. Débuts très prometteurs du Tight End Kyle Pitts, révélation de Cordarelle Patterson et quelques réponses trouvées en défense, même si l’ensemble reste très fragile. (WEEK 18 : vs Saints)

24 (23) – WASHINGTON FOOTBALL TEAM (6-10) L 16-20 vs Eagles



Le manque d’efficacité en zone rouge a pénalisé Washington toute la saison, malgré une production offensive décente. Nouvel exemple face aux Eagles avec une moyenne de 5 yards par action et une interception dans la End Zone qui tue leur derniers espoirs. (WEEK 18: @ Giants)

25 (25) – CHICAGO BEARS (6-10) W 29-3 vs Giants



Les Bears restent sur deux victoires consécutives, obtenues à grands renforts défensifs, mais sûrement pas assez pour sauver Matt Nagy, annoncé sur le départ. (WEEK 18 : @ Vikings)

26 (26) – SEATTLE SEAHWKS (6-10) W 51-29 vs Lions



La blessure de Russell Wilson, un calendrier difficile et une division d’élite auront contribué à des performances bien en-dessous des standards de la franchise. De logique rumeurs persistent quant à l’avenir de leur Quarterback et du coach Pete Carroll. (WEEK 18 : @ Cardinals)

27 (28) – CAROLINA PANTHERS (5-11) L 10-18 @ Saints



Sam Darnold remplace Cam Newton sans pour autant parvenir à dynamiser une attaque moribonde. De nombreux changements s’imposent. (WEEK 18 : @ Buccaneers)

28 (27) – HOUSTON TEXANS (4-12) L 7-23 @ 49ers



Les Texans ont décidé de redonner un chance au coach David Culley et ont peut-être trouvé leur réponse au poste de Quarterback. Je dis bien peut-être ! (WEEK 18 : vs Titans)

29 (29) – NEW YORK JETS (4-12) L 24-28 vs Buccaneers



La reconstruction se poursuivra plus sereinement autour d’un Zach Wilson très convaincant en fin de saison. Les Jets passent même tout proche d’un bel exploit face aux Buccaneers. (WEEK 18 : @ Bills)

30 (30) – NEW YORK GIANTS (4-12) L 3-29 @ Bears



Les Giants terminent à – 10 yards dans le jeu de passe. En toutes lettres, moins dix yards !!! La sortie du tunnel n’est pas pour demain. (WEEK 18 : vs Washington)

31 (31) – DETROIT LIONS (2-13-1) L 29-51 @ Seahawks



Amon-Ra St. Brown et D’Andre Swift amènent un peu d’espoir pour la saison prochaine, mais les Lions devront aussi gérer le cas de Jared Goff. (WEEK 18 : vs Packers)

32 (32) – JACKSONVILLE JAGUARS (2-14) L 10-50 @ Patriots



Trevor Lawrence s’enfonce en perdant successivement face à Davis Mills, Zach Wilson et Mac Jones, trois autres Quarterbacks débutants. La pression sera bien présente au début de l’année 2. (WEEK 18 : vs Colts)