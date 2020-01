NFL - Play-offs : Le programme complet

NFL 2019-20 / PLAY-OFFS (PROGRAMME EN HEURE FRANCAISE)

Wild Card play-offs

Samedi 4 janvier

22h35 : Houston Texans - Buffalo Bills

Dimanche 5 janvier

2h15 : New England Patriots - Tennessee Titans

19h05 : New Orleans Saints - Minnesota Vikings

22h40 : Philadelphia Eagles - Seattle Seahawks



Divisional play-offs

Samedi 11 janvier

22h35 : San Francisco 49ers - tête de série la plus basse encore en lice de la NFC

Dimanche 12 janvier

2h15 : Baltimore Ravens - tête de série la plus basse encore en lice de l'AFC

21h05 : Kansas City Chiefs - tête de série la plus haute encore en lice de l'AFC

Lundi 13 janvier

00h40 : Green Bay Packers - tête de série la plus haute encore en lice de la NFC



Têtes de série AFC : Baltimore / Kansas City / New England / Houston / Buffalo / Tennessee

Têtes de série NFC : San Francisco / Green Bay / New Orleans / Philadelphia / Seattle / Minnesota



Finales de Conférence (sur le terrain de la tête de série la plus haute)

Dimanche 19 janvier à 21h05 et lundi 20 janvier à 00h40



Super Bowl LIV

Lundi 3 février à 00h30 au Hard Rock Stadium de Miami