NFL : Les Panthers gagnent encore mais perdent McCaffrey

The Panthers improve to 3-0 for the first time since 2015. They have held their opponents to 573 total yards this season.

That's the fewest total yards allowed by any team in a 3-0 start since the 1992 Eagles, who had Reggie White. pic.twitter.com/cZuKrteVhe



— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 24, 2021

Les Panthers perdent McCaffrey

Les victoires s’enchaînent pour les Carolina Panthers. En déplacement du côté de Houston pour affronter les Texans, les hommes de Matt Rhule se sont de nouveau imposés (24-9). Ils continuent ainsi leur série et occupent désormais la première place de leur division, avec trois victoires en autant de matchs. Une première pour les Panthers depuis 2015, l'année où ils étaient allés jusqu'au Super Bowl.. Car en face, les Texans sont tombés sur une défense solide, et n'ont pu inscrire un touchdown qu'en fin de second quart-temps, avec une passe du quarterback rookie Davis Mills pour son receveur Anthony Miller (6-7). Les premiers points encaissés par les Panthers en première période cette saison et aussi la seule action majeure à mettre du côté de Houston, qui n'allait plus se contenter que d'un field goal jusqu'à la fin du match.Pour les Panthers, la fin de match s'est avéré beaucoup plus tranquille en revanche. Carolina a en effet marqué deux touchdowns en seconde période, les deux à la course. Tommy Tremble s'est chargé du premier. Parti des sept yards, le rookie a contourné facilement le bloc adverse pour s'offrir son premier touchdown. Sam Darnold a marqué le deuxième. Consécutivement à une troisième tentative à seulement quelques centimètres de la ligne de end zone, le quarterback s'est fait justice lui-même en sautant dans la mêlée pour inscrire son troisième touchdown de la saison.. Un coup dur qui pourrait s'avérer préjudiciable à son équipe pour la suite de la saison, sachant que McCaffrey avait déjà manqué treize matchs l'année dernière.