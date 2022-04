NFL : L’appel du pied de Colin Kaepernick

Colin Kaepernick connects on the deep ball for his final pass of the day at Michigan’s spring game 🙌





— Sports Illustrated (@SInow) April 2, 2022

Six saisons en NFL pour Kaepernick

Son dernier match remonte au 1er janvier 2017 et une défaite contre Seattle avec San Francisco. Depuis, le quarterback Colin Kaepernick a mis fin à son contrat avec les 49ers mais n’a pas retrouvé de franchise., lui qui s’était fait connaitre des non spécialistes de football américain en restant assis, puis en mettant le genou à terre pendant l’hymne américain, ce qui avait alors notamment provoqué la colère de celui qui était candidat à la présidence des Etats-Unis, Donald Trump. Kaepernick est devenu persona non grata en NFL, mais ce samedi, le quarterback de 34 ans a fait un petit retour médiatique.A la mi-temps d’un match de l’Université de Michigan, où des recruteurs NFL étaient présents, il a lancé quelques ballons et s’est confié à la chaîne locale WXYZ : « Nous sommes toujours là pour faire des passes. Je suis venu ici pour montrer que je peux encore le faire.», a déclaré Kaepernick, précisant qu’il serait prêt à accepter un rôle de remplaçant. Kaepernick état invité à l'Université de Michigan par l'entraîneur Jim Harbaugh, qui l'a encadré avec les 49ers de San Francisco, et qui était capitaine honoraire de ce match de printemps. Il a été rejoint par le producteur Spike Lee, qui tourne un documentaire sur Kaepernick. Drafté en 36eme position par San Francisco en 2011, après avoir longtemps hésité avec le baseball, comme l’a montré la série-documentaire Netflix qui lui était consacré, le quarterback a joué six saisons en NFL, mais n’a disputé que six matchs de play-offs. Mais sa carrière n'est peut-être pas terminée...