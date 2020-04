Le contexte virtuel



« Il y a eu un test, qui apparemment s’est plutôt bien passé. Certains états auraient pu permettre de fonctionner en 'war room' avec un effectif réduit, mais la NFL laisse cette draft 100% virtuelle afin de respecter l’équité. Chez les Saints, la famille Benson avait déjà prévu de faire ça dans une brasserie… Finalement, tout est avorté et on retourne donc aux solutions personnelles, à domicile. Malgré tout, la NFL met en place son barnum. On peut très bien imaginer qu’ils en tireront le maximum, même dans ces conditions très spéciales.Il faut que la communication soit fluide dans le temps imparti à chaque tour, au sein de la même équipe et aussi entre les franchises. Au premier tour, c’est dix minutes, mais après c’est décroissant et ça va très vite. On a l’habitude des caméras dans les ‘war rooms’, on voit l’effervescence… Là, je vois mal comment relayer les réactions de dix ou quinze personnes dans une pièce virtuelle. Il y aura sans doute le ‘head coach’, mais pas des caméras pour tous. La NFL a envoyé des kits vidéo, avec des notices d’utilisation, à au moins 250 joueurs potentiellement concernés afin de vivre leurs réactions en direct. Sachant qu’il y a 255 choix, ils ont ratissé large. Les joueurs ont reçu des directives très précises sur la caméra et l’éclairage, afin d’avoir une certaine unité dans l’image.Habituellement, c’est une fiesta énorme dans la ville qui organise. A Nashville il y avait un orchestre, au Madison Square Garden c’était monstrueux. C’est un événement pour les fans, qui sont très accro à la NCAA et suivent les recrutements de leurs grosses stars universitaires. La NFL, c’est la ‘No Fail League’, ils feront en sorte que ce soit très fluide. Il n’y a pas grand-chose à craindre. Il y a eu plusieurs photos montrant le patron Roger Goodell qui ferait ça avec ses cannes à pêche, dans son sous-sol ou sa cave... Ce ne sera pas le cas (sourire) ! Et même si ça l’était, ce sera digne d’un studio télé. Il y a eu un peu d’humour aussi autour du manque de pratique des technologies pour Bill Belichick, qui est normalement au crayon de papier ! »« Au moins quatre quarterbacks peuvent potentiellement partir au premier tour, et même assez vite : Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Justin Herbert, Jordan Love. Pourquoi pas trois dans les cinq premiers… Joe Burrow est pressenti comme étant déjà prêt pour la NFL, avec une capacité d’anticipation phénoménale. On le compare à Tom Brady, sur la taille, sur la vision du jeu pour rattraper un bras pas exceptionnel, sur la mobilité et une résistance à la pression assez unique. C’est toujours difficile de passer de la fac au monde pro, mais il est sacrément bien armé. Cincinnati a de quoi drafter le meilleur potentiel depuis longtemps. Il a réussi la plus belle saison universitaire de l’histoire, 60 touchdowns, dix interceptions et 5 600 yards !La rançon de la gloire, c’est d’atterrir dans une équipe qui a tous les besoins du monde et qui n’est pas prête à gagner. A quel point les Bengals seront-ils compétitifs dans les années à venir ? Peyton Manning a passé un coup de fil intéressant à Joe Burrow, il lui a rappelé qu’en deux ans à Denver il est passé de trois à treize victoires, en mettant à profit chaque seconde passée. Son coach Jim Mora ne l’a jamais sorti, afin d’emmagasiner un maximum d’informations. Il n’a jamais montré de frustration, il est reparti avec l’énergie et l’attitude. Les jeunes veulent être des stars dans des équipes qui brillent, mais c’est malheureusement impossible. Baker Mayfield ou Kyler Murray ont le potentiel, mais ils ne gagnent pas tout de suite.Un échange peut-il pimenter ou même tout faire péter ? Ce serait le chaos. Toutes les franchises prévoient leur ‘draft board’ et ajustent à chaque fois par rapport à leurs cibles, mais une seule proposition pour un échange correct et ça change tout ! Si les Dolphins, par exemple, vendent trois choix au premier tour contre Joe Burrow et que les Bengals acceptent… Potentiellement, Cincinnati a juste besoin d’un quarterback, mais finalement ça pourrait partir sur un lineman, un receveur et un autre quarterback, car ils auraient alors ces besoins… Ce sera une grosse draft offensive, il y aura du très lourd entre les quarterbacks et les receveurs. Jerry Jeudy, Henry Ruggs… A priori, il y aura pas mal de linemen offensifs. Enfin, le défenseur qu’on attend le plus, c’est Chase Young. »