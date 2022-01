NFL - La course au MVP : Burrow détonne, Rodgers assure

1 / Aaron Rodgers (Packers) (=) – 3977 yards à 68,6% - 35 TD, 4 INT

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Aaron Rodgers. Sans jamais donner l'impression de forcer, le MVP en titre a mené Green Bay vers la victoire dimanche soir contre les Vikings (37-10). Une fois de plus extrêmement propre (29/38, 2 touchdowns), le numéro 12 des Packers a permis à sa franchise de valider sa première place au sommet de la NFC et donc de s’offrir une semaine de repos avant son entrée en Playoffs. Un nouveau trophée de MVP, le quatrième de sa carrière, semble lui tendre les bras.



2 / Tom Brady (Buccaneers) (=) – 4990 yards à 66,9% - 40 TD, 12 INT

Tom Brady a mené Tampa Bay à un beau comeback contre New York (24-28). Un match que les Buccanneers ont failli lâcher à la surprise générale, avant de finalement mettre les Jets sous l’éteignoir. L’ex-lanceur des Patriots (3 touchdowns, 1 interception) a livré une performance plus qu’honorable, sans pour autant donner l’impression de refaire son retard sur son homologue de Green Bay.

3 / Jonathan Taylor (Colts) (=) – 1734 yards – 18 TD, 3 Fumbles

Jonathan Taylor ne sera sûrement pas le MVP de la saison. Contre Las Vegas, les Colts sont tombés à la dernière seconde (20-23) et le running back d’Indianapolis a été relativement bien contenu. S’il a fait le job (108 yards, 1 touchdown), sa performance sera certainement insuffisante pour le voir voler la vedette à Rodgers ou Brady.

4 / Patrick Mahomes (Chiefs) (=) – 4569 yards à 66,6% - 35 TD, 13 INT

Proche d’être intercepté à deux reprises à Cincinnati, le lauréat 2018 a été plutôt en réussite face à la défense des Bengals pour finalement délivrer un match de très haut niveau dimanche (26/35, 2 touchdowns). Mais les Chiefs sont tombés sur plus fort qu’eux dans l'Ohio. Battus à la dernière seconde, Mahomes et Kansas City savent qu’ils ont encore du pain sur la planche pour être prêts pour les Playoffs.



5 / Joe Burrow (Bengals) – 4611 yards à 70,4% - 34 TD, 14 INT

Joe Burrow débarque dans la course au MVP au dernier moment ! Déjà auteur d’un match sensationnel la semaine passée contre Baltimore, le premier choix de la draft 2020 a remis le couvert contre les Chiefs (34-31). Phénoménal en deuxième période, son duo avec Ja’Marr Chase a ébloui le Red Zone de 19h. Au final, Burrow (446 yards, 4 touchdowns) signe un match digne d’un MVP… ce qu’il sera peut-être dans les années à venir avec une ligne offensive plus protectrice. Pour les Bengals, ce succès de prestige qualifie l’équipe en Playoffs, avec le titre de la division AFC Nord en prime, une première depuis 2015.

🏆 La neuvième équipe qualifiée pour les playoffs cette saison ! #RuleTheJungle



Les Cincinnati @Bengals remportent l’AFC North pour la première fois depuis 2015 ! pic.twitter.com/HqbTuewK5x — NFL France (@NFLFrance) January 3, 2022



Mentions : Cooper Kupp (Rams), Matthew Stafford (Rams), Kyler Murray (Cardinals), T.J. Watt (Steelers), Justin Herbert (Chargers).