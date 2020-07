NFL : Changement de nom officialisé pour les Washington Redskins

La recherche d’un nouveau nom est lancée

Il ne faudra bientôt plus dire « Washington Redskins ». Alors que la mort de George Floyd a lancé un vaste mouvement de remise en cause des symboles pouvant représenter le racisme, de nombreux sponsors de la franchise fondée en 1932 sous le nom de Boston Braves, avant de devenir les Boston Redskins en 1933, trois ans avant son déménagement à Washington, ont appelé à un changement de nom avec la menace d’un retrait pur et simple. Principal sponsor de la franchise, qui donne également son nom au stade dans lequel les Redskins évoluent, la société américaine FedEx a clairement indiqué dans une lettre au propriétaire de franchise Dan Snyder que, sans un changement de nom immédiat, le contrat évalué à 180 millions d’euros, serait perdu. La réponse des Washington Redskins n’a pas tardé.Alors que des associations représentant les Amérindiens ont également appelé à un changement de nom, la procédure est officiellement lancée par la franchise basée à Washington. « Le 3 juillet dernier, nous avons annoncé le lancement d’un examen approfondi du nom de notre équipe. Aujourd’hui, à la suite de la conclusion de cet examen, nous annonçons le retrait du nom et du logo Redskins, annonce la franchise dans ce communiqué. Dan Snyder et l’entraîneur Ron Rivera vont travailler en étroite collaboration pour développer un nouveau nom ainsi qu’une nouvelle vision qui amélioreront la réputation de notre franchise, fière et riche en traditions, et qui pourra inspirer nos partenaires, nos supporters et notre communauté pour les 100 ans à venir. » Victorieux lors de trois Super Bowls, le nom Redskins va ainsi s’effacer dans les semaines à venir et la franchise de Washington aura une nouvelle histoire à écrire.