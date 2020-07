NFL - Brady : « Une grande transition »

Un départ après vingt ans passées sous les mêmes couleurs et sans jamais avoir connu d'autre franchise depuis le début de sa pourtant longue carrière, la pandémie de Covid-19 qui frappe au même moment et l'oblige à appréhender ce changement de vie en plein confinement, Tom Brady a été servi ces dernières semaines pour son tout premier transfert. « Le plus grand obstacle que j’ai dû surmonter récemment a été la transition de ma vie, en passant d’un endroit où je suis depuis vingt ans à un autre lieu, avoue le quarterback légendaire vainqueur à six reprises du Super Bowl avec les Patriots. Cela a été une grande transition. Il a fallu apprendre à connaître une nouvelle communauté dans une période très particulière (avec la crise sanitaire) mais aussi faire la transition, déplacer une grande partie de ma vie personnelle vers un nouvel endroit ». Le tout dans un contexte de crise sanitaire qui a obligé le joueur de 42 ans à « entrer dans de nouvelles relations professionnelles avec des gens, et devoir le faire par le biais d’appels en FaceTime ou Zoom. »

Brady : « Une expérience unique pour nous tous »

« Je pense que nous essayons tous de faire de notre mieux à ce stade. Il s’agit d’une expérience unique pour nous tous », analyse avec du recul la recrue superstar des Buccaneers. Pour la première fois depuis ses débuts en NFL, le mari du top-model brésilien Gisèle Bündchen avait décidé de tester le marché. Après avoir fait le forcing auprès de celui qui a accumulé les records (et notamment celui de victoires, avec 219 succès dans sa carrière), Tampa Bay a décroché la timbale, et fait signer un contrat longue durée au triple MVP de la Ligue. Après avoir raflé la mise, le coach de la nouvelle équipe de Brady Bruce Arians n'avait pas cacher que ce renfort de luxe était vecteur de gloire. « Tom va nous mener vers notre but, qui est de conquérir un nouveau titre ». Tampa Bay n'a remporté qu'une seule fois le Super Bowl dans son histoire, et il remonte à 2002. Un challenge de plus pour le meilleur QB de tous les temps.