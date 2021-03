NFL : Brady prolonge le plaisir à Tampa Bay

Fidèle à lui-même, Tom Brady ne va pas par quatre chemins quand il s'agit d'annoncer quelque chose. Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines selon les médias américains, la prolongation de contrat de Tom Brady avec Tampa Bay, la franchise qu'il a rejointe l'an passé, a été officialisée ces dernières heures par le principal intéressé sur les réseaux sociaux. L'Américain de 43 ans a ajouté un petit texte à la photo le montrant en train de signer le papier officiel : « La poursuite du huitième... ». Le quarterback fait bien sûr référence à son palmarès, lui, le septuple vainqueur du trophée Vince Lombardi. L'ancien joueur des New England Patriots, lié jusqu'à la fin de la saison 2021 avec les Buccaneers, a officiellement signé pour quatre saisons supplémentaires mais trois sont annulables. La franchise floridienne a, en effet, étendu le bail de la star de NFL pour jouer sur la masse salariale de l'équipe. Tampa Bay économiserait de ce fait, 19 millions de dollars. Une somme non négligeable quand on connaît la difficulté de conserver des éléments comme le tight-end Rob Gronkowski ou encore les défenseurs Shaquil Barrett et Ndamukong Suh.

In pursuit of 8...LFG @Buccaneers we’re keeping the band together pic.twitter.com/49zUwS5l3D

— Tom Brady (@TomBrady) March 12, 2021





Brady veut au moins aller jusqu' 45 ans



Malgré l'extension XXL du bail, il n'est pas sûr que Tom Brady aille jusqu'au bout de ce contrat. La star américaine a toujours dit qu'il souhaitait atteindre l'âge de 45 ans avant de prendre une décision concernant sa carrière. Après une longue histoire d'amour avec les Patriots où il a fait partie de la dynastie de New England, composée de Robert Kraft (le propriétaire) et de Bill Belichick (l'entraîneur en chef), le Californien a fait le choix de rejoindre la Floride alors que l'hypothèse de sa retraite semblait crédible. Avec Tampa Bay, le quarterback a réalisé une incroyable saison ponctuée par une victoire au Superbowl (contre Kansas City Chiefs, 31-9), dans son propre stade, une première dans l'histoire de la NFL. Sommes-nous partis pour une nouvelle dynastie ? L'avenir nous le dira.