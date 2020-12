NFL : Bientôt une saison régulière à 17 matchs ?

Révolution en vue en NFL ? Alors que les équipes du championnat de football américain disputent chacune seize matchs de saison régulière depuis 1978, ce nombre devrait passer à 17 en 2021. C’est en tout cas ce que révèle NFL Network ce dimanche, jour de l’avant-dernière journée de la saison régulière 2020. Ce passage à 17 matchs permettrait de générer des revenus supplémentaires, ce qui ne serait pas du luxe après cette saison 2020 disputée à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus. Avec cette réforme, il y aurait toujours 18 journées de saison régulière, chaque équipe bénéficiant d’une semaine de repos. En revanche, le Super Bowl serait décalé du premier au deuxième dimanche de février, et les équipes ne disputeraient plus que deux ou trois matchs de pré-saison.



Le calendrier dévoilé en avril ou mai

L’annonce pourrait toutefois ne pas être officialisée avant plusieurs semaines ou plusieurs mois, sachant que le calendrier de la saison 2021 sera dévoilé en avril ou mai prochain. En attendant, la saison régulière 2020 se terminera dimanche prochain, et quatorze équipes se qualifieront pour les play-offs. Kansas City, champion NFL en titre, est le leader incontesté de l’American Football Conference, avec 13 victoires et une défaite au compteur, alors que Green Bay est en tête la National Football Conference, avec 11 victoires et trois défaites. Le Super Bowl LV se déroulera le 7 février au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride.