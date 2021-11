Power Rankings NFL : Tamba Bay retrouve des couleurs

Les deux leaders de conférences ont chuté. Certes, on pouvait l’imaginer pour les Packers dans le Minnesota, mais la défaite des Titans face aux Texans… C’est une plaisanterie ? Et les Bills, aplatis par les Colts…quelqu’un l’avait vu venir ? Résultat, les Patriots leur passent devant avec une 5ème victoire consécutive et se retrouvent soudain en tête de l’AFC East.

Dans la NFC, les Buccaneers ont rétabli un semblant d’ordre en battant les Giants et les Cardinals se sont imposés à Seattle sans Kyler Murray pour reprendre la première place de mes « Power Rankings ». Inutile de vous dire que ça a encore bien bougé cette semaine.

1 (préc.3) – ARIZONA CARDINALS (9-2) W 23-13 @ Seahawks

Les Cards ont remporté deux de leurs 3 derniers matchs sans Kyler Murray et reprennent la tête de la NFC, bien épaulés par Colt McCoy et une défense classée dans le top 5 en terme de points encaissés. Murray devrait revenir frais pour affronter les Bears, après la semaine de repos. On est plutôt serein dans l’Arizona.

2 (1) – GREEN BAY PACKERS (8-3) L 31-34 @ Vikings

Malgré les efforts d’Aaron Rodgers (385 yds ; 4 TD), Les Packers ne résistent pas aux multiples assauts des Vikings en très grande forme pour aborder ce duel de division. Perturbés par l’absence de leur coureur Aaron Jones, ils tenteront de se reprendre à domicile face aux Rams.

3 (7) – TAMPA BAY BUCCANEERS (7-3) W 30-10 vs Giants

Les Bucs étaient toujours privés d’Antonio Brown, mais le retour de Rob Gronkowski a visiblement soulagé Tom Brady. Les Tenants du titre s’amusent face à des Giants inoffensifs et se relancent après deux échecs successifs. Il faut maintenant préparer un plan anti Jonathan Taylor, lui qui les attend à Indianapolis.

4 (2) – TENNESSEE TITANS (8-3) L 13-22 vs Texans

Ça a tenu dans les deux premiers matchs sans Derrick Henry, avant de dérailler complètement face à l’une des pires équipes de la ligue. Est-ce un signe ou une simple coïncidence ? Le déplacement à New England s’annonce difficile et permettra de vérifier si leur élan a bel et bien été brisé par la perte de leur superstar.

5 (9) – KANSAS CITY CHIEFS (7-4) W 19-9 vs Cowboys

Les Chiefs ont encaissé 29 points de moyenne sur leurs 7 premiers matchs et limité la casse à 14 lors des 4 derniers. Des progrès défensifs manifestes leur permettent d’empocher une 4ème victoire consécutive et soudain, on retrouve une équipe beaucoup plus proche de la version Goliath des trois dernières saisons.

6 (6) – LOS ANGELES RAMS (7-3) Bye

Entre le passage à vide de Matthew Stafford, la baisse de rendement défensive et la blessure de Robert Woods, les deux dernières semaines ont soulevé de nombreuses questions sur le potentiel des Rams. La visite à Green Bay après la semaine de repos leur donnera l’occasion d’y répondre. Duel clé dans la NFC.

7 (8) – BALTIMORE RAVENS (7-3) W 16-13 @ Bears

Les Ravens ont dû faire sans Lamar Jackson à Chicago et s’en sortent en proposant un vrai casse-tête défensif au Quarterback rookie Justin Fields. La victoire les Classe au 2ème rang de l’AFC, derrière les Titans, avant un gros duel de division contre les Browns lors du prochain « Sunday Night Football ».

8 (5) – DALLAS COWBOYS (7-3) L 9-19 @ Chiefs

Seul point positif, la défense des Cowboys emmenée par le phénoménal rookie Micah Parsons limite les Chiefs à 19 points. Pour ce qui concerne l’attaque, elle rend une copie vide. Les Cowboys tenteront de réagir dès jeudi face aux Raiders, dans leur traditionnel match de Thanksgiving.

9 (10) – NEW ENGLAND PATRIOTS (7-4) W 25-0 @ Falcons

Prouesses défensives, Jeu au sol dominant, erreurs limitées. Les Patriots ressortent les grands classiques et s’offrent une 5ème victoire consécutive. En prime, Mac Jones a complété plus de 80% de passes sur les deux derniers matchs. Les Pats prennent la tête de leur division avant de se confronter aux leaders de l’AFC, les Titans.

10 (4) – BUFFALO BILLS (6-4) L 41-15 vs Colts

Les Bills ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs, rétrogradé derrière les Patriots dans leur division et ne parlons plus de leur statut de favori du début de saison. Pertes de balles, pénalités, mauvais choix. Chacun a sa part de responsabilité dans la mauvaise passe actuelle. Buffalo est à la croisée des chemins.

11 (11) – LOS ANGELES CHARGERS (6-4) W 41-37 vs Steelers

Les Chargers ont eu besoin de chaque gramme d’inspiration de Justin Herbert et d’Austin Ekeler pour résister au comeback furieux des Steelers. Malgré la performance haut de gamme de leur Quarterback, les 27 points encaissés au 4ème Quart temps font tache et entretiennent de sérieux doutes sur leurs possibilités.

12 (15) – CINCINNATI BENGALS (6-4) W 32-13 @ Raiders

Les Bengals sont revenus forts après leur semaine de repos et proposent une partition bien maîtrisée à Las Vegas avec 30 courses et deux Touchdowns de Joe Mixon. De bonne augure avant la venue des Steelers dans un face à face attendu de la division AFC North.

13 (17) – INDIANAPOLIS COLTS (6-5) W 41-15 vs Bills

Les Colts ont remporté 5 de leurs 6 derniers matchs en s’accrochant à Jonathan Taylor. Le Running Back dévaste Buffalo avec plus de 200 yards et 5 touchdowns et fera en sorte de conserver son rythme actuel face aux champions en titre. Les Colts ne sont pas aidés par le calendrier de fin de saison.

14 (20) – SAN FRANCISCO 49ERS (5-5) W 30-10 @ Jaguars

Après avoir choqué les Rams, les 49ers confirment leur regain de forme à Jacksonville. L’attaque contrôle le temps de possession et permet à la défense de rester fraîche. Le prochain test aura lieu à domicile face à une équipe des Vikings dans la même dynamique et pourrait s’avérer déterminant pour le classement final.

15 (18) – MINNESOTA VIKINGS (5-5) W 34-31 vs Packers

Les vikings sont la seule équipe à avoir mené d’au moins 7 points dans tous leurs matchs cette saison, mais la finition n’a pas toujours été au rendez-vous. Elle l’était face aux Packers avec un splendide Justin Jefferson et si cette victoire leur sert de déclic, de belles perspectives sont encore envisageables.

16 (16) – CLEVELAND BROWNS (6-5) W 13-10 vs Lions

Baker Mayfield est affecté par une multitude de pépins physiques mais les Browns continuent de s’accrocher dans la course aux playoffs, en lorgnant impatiemment la semaine 13, synonyme de repos. Avant cela, il faudra se préparer pour un choc à Baltimore, au sens propre comme au sens figuré.

17 (12) – NEW ORLEANS SAINTS (5-5) L 20-49 @ Eagles

Depuis leur victoire à l’émotion contre les Buccaneers, les Saints ont perdu 3 matchs de suite. Les blessures continuent de nuire à leurs résultats et le statut d’Alvin Kamara sera déterminant pour tenter de rebondir face aux Bills jeudi soir.

18 (13) – PITTSBURGH STEELERS (5-4-1) L 37-41 @ Steelers

Perforés par les Chargers, les Steelers ont tout de même failli s’imposer grâce à un punt contré et une interception qui ont lancé leur comeback au 4ème quart temps. Sans ces deux exploits, on partait vers une lourde défaite qui n’aurait rien eu d’illogique, car l’ensemble demeure très hésitant.

19 (22) – PHILADELPHIA EAGLES (5-6) W 40-29 vs Saints

Les Eagles ont remporté trois de leurs quatre dernières rencontres en tournant à 34.5 points de moyenne. De plus en plus confiants dans leur style, ils abordent une dernière partie de calendrier à leur portée avec 5 matchs de division et un déplacement chez les Jets. De quoi penser que les playoffs ne sont pas si loin.

20 (14) – LAS VEGAS RAIDERS (5-5) L 13-32 vs Bengals

Les Raiders subissent une troisième défaite consécutive et continuent de chuter, inexorablement. Le manque de réalisme dans la zone rouge est criant et les quelques maigres opportunités sont très souvent gâchées par des erreurs coûteuses. Le bulletin de santé n’est pas bon.

21 (21) – DENVER BRONCOS (5-5) Bye

Très imprévisibles, les Broncos ont réalisé le plus gros exploit de leur saison à Dallas, avant de se faire chahuter à domicile par les Eagles. Ils passeront une visite de contrôle face aux Chargers, au retour de leur semaine de repos.

22 (25) – WASHINGTON FOOTBALL TEAM (4-6) W 27-21 @ Panthers

Taylor Heinicke est en train de se faire un nom dans l’équipe qui n’en a pas et enchaîne sur sa performance contre Tampa, par trois passes de touchdowns sur le terrain des Panthers. Le Quarterback commet des erreurs, mais il se vide à chaque match et Washington se relance dans la course aux playoffs.

23 (19) – CAROLINA PANTHERS (5-6) L 21-37 vs Football Team

Deux bonnes nouvelles pour les Panthers : Cam Newton apporte un boost d’énergie et Christian Mac Caffrey semble avoir retrouvé ses moyens. Mauvaise nouvelle : l’attaque et la défense ne sont jamais au diapason et le bilan repasse sous les 50% de victoires. Prochain objectif, accorder leurs violons.

24 (24) – SEATTLE SEAHWKS (3-7) L 13-23 vs Cardinals

Les playoffs s’éloignent pour des Seahawks en proie à d’énormes doutes. Le bras de Russell Wilson ne suffit pas pour masquer le manque d’équilibre offensif et la défense est en souffrance. Seattle s’enlise dans la NFC West et devra prendre feu dans les dernières semaines pour décrocher une place en Wildcard.

25 (26) – CHICAGO BEARS (3-7) L 13-16 vs Ravens

Les Bears auraient pu profiter de l’absence de Lamar Jackson pour battre les ravens. Au lieu de cela, dans un duel ultra défensif, Baltimore drive sur 80 yards et marque un touchdown cruel à 22 secondes du buzzer.

On attend maintenant des nouvelles de Justin Fields, sorti avec une blessure aux cotes.

26 (23) – ATLANTA FALCONS (4-6) L 0-25 vs Patriots

Les Falcons subissent leur premier « blanchissage » à la maison depuis 1988. Démolis par New England, les 3 quarterbacks utilisés par Atlanta se font tous intercepter. Les « Dirty Birds » ont inscrit 3 points en 2 matchs et chercheront la rédemption à Jacksonville ce Week-end.

27 (27) – NEW YORK GIANTS (3-6) L 10-30 @ Buccaneers

Les Giants ont fait illusion en première mi-temps, en faisant fructifier l’interception d’Adoree Jackson. À côté de ça, malgré le retour de Saquon Barkley, l’attaque n’a rien proposé. Un dernier mémo : on ne gagne pas chez les champions en titre en perdant quatre ballons.

28 (28) – MIAMI DOLPHINS (4-7) W 24-17 @ Jets

Sans parler de perfection, les deux passes de Touchdown lancés par Tua Tagovailoa en 2ème mi-temps ont permis aux Dolphins d’aller chercher une deuxième victoire consécutive. Ils essaieront de maintenir le cap à domicile face aux Carolina Panthers.

29 (29) – JACKSONVILLE JAGUARS (2-8) L 10-30 vs 49ers

Assommés par les 49ers, les Jaguars étaient bloqués à 137 yards en attaque avant un drive inutile de 63 yards en fin de partie. Jacksonville a su montrer quelques bonnes choses cette saison, mais c’était loin d’être le cas dimanche dernier.

30 (32) – HOUSTON TEXANS (2-8) W 22-13 @ Titans

Les Texans mettent fin à une série de huit défaites et ont peut-être réussi le coup de l’année sur le terrain des Titans. Ils interceptent Ryan Tannehill à quatre reprises et Tyrod Taylor s’arrache pour marquer 2 touchdowns. Bravo, mais attention tout de même à ne pas trop s’éloigner du premier choix de draft.

31 (30) – NEW YORK JETS (2-8) L 17-24 vs Dolphins

Dans un match ponctué de 4 fumbles et de 3 field goals manqués, les Jets perdent le duel du bas de tableau dans l’AFC East. On note quand même l’émergence du receveur rookie Elijah Moore qui signe sa meilleure performance avec 8 réceptions, 141 yards et 1 Touchdown.

32 (31) – DETROIT LIONS (0-9-1) L 10-13 @ Browns

Tim Boyle était aux commandes de l’attaque et les Lions ont failli remporter leur premier match à Cleveland en marquant les dix derniers points de la rencontre. La saison du « presque » se poursuit.