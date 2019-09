Brown ne veut plus jouer

Antonio Brown a déclaré dimanche sur son compte Twitter qu’il ne jouerait plus en NFL, en dénonçant le comportement des propriétaires des équipes: "Je ne jouerai plus en NFL. Les propriétaires peuvent résilier les contrats qu'ils veulent à tout moment".

"Nous verrons si la NFLPA (le syndicat des joueurs, ndlr) les rend responsables. C'est triste de voir qu'ils peuvent annuler les garanties n'importe quand. On verra s'ils vont payer", a écrit le receveur. Brown évoque ici la somme de 29 millions de dollars, garantie par son ancienne franchise des Raiders d’Auckland, qui l’avait recruté puis licencié cet été, ainsi qu’une prime de 9 millions de dollars lors de sa signature chez les New England Patriots. ESPN affirme que ces deux paiements ont été annulés lors des ruptures de contrats.

Brown est dans l’œil du cyclone depuis les accusations de viol formulées par Britney Taylor, son ancienne préparatrice physique. Le joueur se défend en affirmant que les relations incriminées étaient consenties. Mais Sports Illustrated a révélé un autre cas d’agression la semaine passée, impliquant de la part de Brown des menaces de mort à la victime présumée.

Will not be playing in the @NFL anymore these owners can cancel deals do whatever they want at anytime we will see if the @NFLPA hold them accountable sad they can just void guarantees anytime going on 40m 2 months will see if they pay up !