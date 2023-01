Antoine Griezmann consultant en Espagne... Sur la NFL !

Après une Coupe du monde où il aura joué à une position inhabituelle de relayeur avec la France, Antoine Griezmann continue d'arpenter tous les terrains. L'attaquant ou milieu offensif de l'Atletico Madrid a ainsi évolué en tant que consultant sur le plateau télé d'une chaîne espagnole, la Movistar Sports, ce dimanche soir. Dans une zone où il ne se rend déjà pas tellement, il a de plus commenté une autre discipline que le football !

Fan de NBA et de NFL, Antoine Griezmann est sur tous les terrains

Le numéro 7 des Bleus a en effet été invité à suivre la soirée de NFL. Passionné de football américain et de sport US, l'ancien joueur du FC Barcelone est devenu, le temps d'une soirée, le consultant vedette du média sur la rencontre de play-offs entre les Buffalo Bills et les Cincinnati Bengals. De quoi remplir de bonheur Grizou : « Je voulais aller sur le plateau, car c'est un grand match, et en profiter ». A noter que ce sont les Bengals, emmenés par leur QB Joe Burrow, qui ont disposé des Bills (10-27) pour rejoindre leur finale de conférence.