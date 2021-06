Deux jours après le cuisant revers concédé alors qu’elle avait dominé les trois-quarts de la rencontre (106-109), Philadelphie se savait dos au mur. Battus deux fois d’affilée par Atlanta et menés 3-2 dans leur demi-finale de Conférence Ouest, les Sixers n’avaient cette fois pas le choix : c’était gagner ou bien partir en vacances. Une tâche loin d’être aisée en parquet « ennemi ». Mais il était dit que cette disputée demie se jouerait jusqu’au bout. Ce sera bien le cas après le sursaut des hommes de Philly (104-99).

Les Sixers ont arraché un game 7 qui sera extrêmement bouillant dimanche, dans leur salle cette fois. Les Hawks peuvent trembler… Dans leur enceinte en fusion, ils ont pourtant entamé ce match 6 par le bon bout. En vue il y a deux jours avec un record de points en play-offs (39), Trae Young a démarré sur sa lancée en inscrivant 8 points qui ont permis à sa franchise de compter 12 points d’avance (20-8). Après 6 minutes de jeu, Philadelphie peine alors aux tirs – seulement 4 sur 15 – affiche 4 ballons perdus, trois 3 pour le seul Joel Embiid.

Atlanta d’abord devant puis Philadelphie se réveille



Seth Curry, auteur de la meilleure performance de sa carrière lors du dernier match (37 points), et Tyrese Maxey tentent de relancer les Sixers, mais Atlanta reste devant (29-22). Mais alors que Embiid et Simmons siègent sur le banc au début du deuxième acte, Maxey se démultiplie. Il marque un lancer-franc, capte un rebond, propulse Dwight Howard au dunk et claque un floater, de quoi impulser un 7-0 en faveur de Philadelphie qui recolle (29-29).



Trae Young revient ensuite dans le coup, épaulé par Kevin Huerter, et Philly reprend 10 longueurs de mieux (39-29). Cette deuxième période est disputée. Les duels de haute volée s’enchaînent. Atlanta rejoint toutefois les vestiaires avec seulement 4 unités d’avance (51-47) malgré 20 points de Young et 15 de Huerter. Le retour aux affaires va être cinglant pour les joueurs de Lloyd Pierce.

Les esprits s’échauffent après une faute d’Embiid sur Collins



A l’aide de trois tirs primés de Curry (24 points au final) et un d’Embiid (22), Philly signe un 12-0 qui lui permet de prendre l’avantage pour la première fois et de creuser un petit écart. Puis Curry offre 10 longueurs d’avance (61-51). Trae Young s’illustre alors, enquille les actions de classe, vole un ballon à Embiid, passe un 3 points et sert joliment Danilo Gallinari. Atlanta revient à un petit point (75-74). La partie devient particulièrement âpre, les paniers se raréfient, les heureux spectateurs ne voient que 11 points en 6 minutes (90-83).

Cela devient très chaud après une faute offensive d’Embiid sur Collins qui chauffe les esprits, il reste moins de 4 minutes à jouer et Atlanta conserve son pécule. Mais Gallinari frappe de loin, Trae Young aussi (34 points au total) et les Hawks reviennent à une longueur (94-93). Suspense, suspense ! Embiid marque, Philadelphie reste devant malgré deux « money-time » ratés, Embiid et Maxey placent un lancer franc chacun à 27 secondes du buzzer (98-93). Les Sixers tiennent bon jusqu’au bout (104-99). Allez, encore un effort et ils rallieront la finale de la Conférence pour la première fois depuis 2001.