Les Clippers la tiennent enfin ! Dans la nuit de vendredi à samedi, du côté de la conférence Ouest, lors du match 6 du deuxième tour des play-offs de NBA, la franchise basée à Los Angeles a enregistré une quatrième victoire consécutive, cette fois sur le score de 131-119, contre le Utah Jazz. Suffisant donc pour remporter cette série (4-2) et se qualifier ainsi pour la première finale de conférence de son histoire, où les Phoenix Suns l'attendent déjà. La fin d'une disette de plus de 50 ans. Pourtant, les Clippers étaient privés de leur star, à savoir Kawhi Leonard. Mais c'était sans compter sur Terance Mann, qui a survolé cette rencontre (39 points). De son côté, le Jazz pourra nourrir de nombreux regrets, après avoir mené 2-0 dans cette série, avant donc de se faire renverser. Pourtant, dans cette ultime rencontre, les deux franchises faisaient jeu égal, au début, et Utah avait même bouclé ce premier quart-temps en tête (31-33). A la pause, son avance avait même largement augmenté, jusqu'à +22 (50-72), jusqu'à commencer à fondre petit à petit. A la fin du troisième quart-temps, elle n'était plus que de +3 (91-94). Au tout début du quatrième et dernier quart-temps, les Clippers ont pris les choses en mains et n'ont donc plus laissé leurs adversaires revenir.