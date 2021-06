Comme lors du Match 2, Milwaukee a inscrit 86 points, mais cette fois c'est une victoire pour les Bucks contre Brooklyn ! Battus de 39 points lors de leur précédente rencontre (125-86), les Bucks ont pris leur revanche en s'imposant de trois (86-83), et cela leur permet de revenir à 1-2 dans cette série, et ainsi éviter le 0-3 qu'aucune équipe NBA n'a jamais réussi à remonter dans l'histoire des séries en sept matchs. Milwaukee n'est pourtant pas passé loin de la défaite, car à 1'23 de la fin, Brooklyn menait encore 80-83. Mais un lay-up de Khris Middleton (82-83), puis un autre de Jrue Holiday (84-83) à onze secondes du buzzer, et deux lancers-francs de Milddleton (86-83) pour finir ont scellé la victoire des Bucks, pendant que Durant manquait le tir à 3 points de l'égalisation sur le gong.

Au final, cette victoire est plutôt méritée pour la franchise du Wisconsin, qui a mené pendant la grande majorité du match grâce à un départ canon (+21 en fin de premier quart), avant de voir les Nets revenir dans le dernier quart (le score est resté à 74-70 pendant 2'15), et même passer devant (80-83). Ce match entre les deux meilleures attaques de la saison régulière s'est terminé sur un petit score, mais cela n'a pas empêché Khris Middleton de finir avec 35 points et 15 rebonds, et Giannis Antetokounmpo avec 33 points et 14 rebonds. En face, Kevin Durant a marqué les neuf derniers points des Nets et finit avec 30 points, 11 rebonds, 5 passes et 4 interceptions. Kyrie Irving a ajouté 22 points et 5 rebonds. Dimanche aura lieu le Match 4, toujours à Milwaukee.

Giannis in Game 3:



33 PTS | 14 REB | 2 AST pic.twitter.com/ClefJSoGvF — Milwaukee Bucks (@Bucks) June 11, 2021







BASKET – NBA / PLAY-OFFS 2021

2eme tour



Conférence Est



BROOKLYN NETS (2) - MILWAUKEE BUCKS (3) : 2-1

Match 1 - Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks : 115-107

Match 2 - Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks : 125-86

Match 3 - Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets : 86-83

>>> Axel Toupane (MIL) et Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) n'ont pas joué, sur décision du coach

Match 4 : Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets le 13

Match 5 : Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks le 15 juin

Match 6 (si nécessaire) : Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets le 17 juin

Match 7 (si nécessaire) : Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks le 19 juin



Conférence Ouest



UTAH JAZZ (1) - LOS ANGELES CLIPPERS (4) : 2-0

Match 1 - Utah Jazz - Los Angeles Clippers : 112-109

Match 2 : Utah Jazz - Los Angeles Clippers : 117-111

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 36 minutes de jeu, 13 points (4 sur 5 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 20 rebonds, 2 interceptions, 3 contres, 3 ballons perdus, 4 fautes

>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 27 minutes de jeu, 7 points (2 sur 4 aux tirs dont 2/3 à 3pts), 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 contre, 2 fautes

Match 3 : Los Angeles Clippers - Utah Jazz le 12 juin

Match 4 : Los Angeles Clippers - Utah Jazz le 14 juin

Match 5 (si nécessaire) : Utah Jazz - Los Angeles Clippers le 16 juin

Match 6 (si nécessaire) : Los Angeles Clippers - Utah Jazz le 18 juin

Match 7 (si nécessaire) : Utah Jazz - Los Angeles Clippers le 20 juin