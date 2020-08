Portland sera bien au rendez-vous des play-offs. Huitièmes de la Conférence Ouest, les Blazers se sont vus contraints d’affronter les Grizzlies dans un « play-in » inédit mis en place par la NBA dans le cadre du « restart » de la saison à Orlando dans une saison régulière réduite. Avant le match, l’équation était simple avec Portland qui devait s’imposer pour rejoindre les Los Angeles Lakers au premier tour des play-offs quand Memphis devait remporter deux matchs pour s’emparer de ce billet après avoir fini à la neuvième place et à moins de quatre victoires des Blazers. Une rencontre exceptionnelle, et peut-être unique même, qui a débuté en faveur des joueurs de l’Oregon. Emmené par un Jusuf Nurkic (22 points, 21 rebonds) endeuillé mais survolté, Portland a réalisé une entame de match quasiment parfaite pour conclure le premier quart-temps avec une marge de douze longueurs.

RIP CITY, WE MADE IT! pic.twitter.com/jcZliq1bRa

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 15, 2020





Les Grizzlies ont tout donné



Mais la donne s’est totalement inversée dès le début du deuxième quart-temps catastrophique pour les Blazers. Pendant les trois premières minutes, les joueurs de Portland n’ont inscrit que deux points par l’intermédiaire de CJ McCollum (29 points). Une contre-performance qui a permis aux Grizzlies d’un Ja Morant (35 points) et d’un Jonas Valanciunas (22 points 17 rebonds) inspirés de refaire totalement leur retard et de relancer le match... mais les Blazers ont repris leurs esprits et retrouvé leurs vestiaires avec six points d’avance. Si ces derniers ont continué à faire la course en tête dans le troisième quart-temps, ils ont entamé les douze dernières minutes avec un retard de cinq longueurs. Jusqu’à l’entame des trois dernières minutes, les joueurs de Memphis ont pensé que ce match était pour eux, qu’ils allaient contraindre les Blazers à un deuxième match couperet mais Damian Lillard (31 points, 10 passes) n’était pas du même avis. Portland a terminé fort ce « play-in » pour aller chercher un court succès (126-122) qui leur suffit pour confirmer leur statut de tête de série numéro 8 des play-offs à l’Ouest. Pour Memphis, cette première gardera un goût certainement amer après une reprise qui aura été difficile (six défaites pour deux victoires). Place maintenant aux play-offs, qui démarrent dès le 17 août.