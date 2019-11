Deux jours après s’être offert le scalp des Blazers, les Warriors ont cette fois été impuissants face aux Rockets. Golden State a certes résisté le temps du premier quart mais a ensuite été emporté par la vague texane, s’inclinant finalement 129-112.

Et une nouvelle fois, James Harden s’en est donné à cœur joie, le meilleur marqueur de la Ligue restant dans ses standards avec 36 points à 10 sur 23 aux tirs et 13 passes. L’ancien MVP n’a pas pour autant été le seul à briller comme en attestent les 19 points, 16 rebonds et 6 contres de Clint Capela ou les 22 points et 11 rebonds de PJ Tucker. Mention spéciale également à Russell Westbrook, certes très sobre avec ses 18 points, 8 rebonds et 6 passes mais qui peut également se targuer d’un joli +40 de différentiel.

Côté Warriors, c’est encore le rookie Eric Paschall qui a été le plus prolifique mais cette fois, ses 19 points à 6 sur 15 sont restés bien vains.