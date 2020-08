Quin Snyder a donné le ton d’entrée de jeu. C’est sans Rudy Gobert, Donovan Mitchell ou encore Mike Conley que l’Utah Jazz a abordé le match face aux San Antonio Spurs à l’ESPN Wide World of Sports. Sans ses principales têtes d’affiche, la franchise basée à Salt Lake City n’a pas du tout été ridicule face à des Texans qui, pour leur part, n’ont pas fait le meilleur match de leur saison. Mis à part un court moment dans le premier quart-temps, les Spurs ont eu la main au tableau d’affichage pendant toute la rencontre mais sans jamais « tuer le match ». S’ils ont eu jusqu’à 16 points d’avance dans le premier puis dans le troisième quart-temps, les coéquipiers de Derrick White (24 points) et Jakob Poeltl (19 points, 10 rebonds) n’ont jamais été sereins, ne comptant que dix longueurs d’avance à la mi-temps.

Snyder peut être fier de sa réserve



Grâce à Jordan Clarkson (24 points) et Tony Bradley (15 points, 11 rebonds), le Jazz a fait mieux que se défendre et fait douter les Spurs dans la deuxième moitié du match. Revenus à cinq longueurs, les joueurs de l’Utah ont toutefois pris un éclat avec l’écart qui a de nouveau atteint la barre des 16 longueurs en fin de troisième quart-temps. Inconstants, les joueurs de Gregg Popovich n’ont pas pu aborder la fin de match en tout tranquillité, ayant vu l’écart se réduire à six longueurs avec cinq minutes à jouer. Lonnie Walker (14 points) a alors assuré au tir afin de permettre aux Spurs d’aller chercher une courte victoire (119-111) qui vient mettre un terme à une série de deux défaites consécutives mais il n’est pas certain que la confiance soit totalement de retour. Le Jazz, pour sa part, a vu sa réserve réaliser un match de premier plan tout en donnant un repos nécessaire à ses cadres en vue de la suite de la saison.



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Vendredi 7 août 2020

San Antonio Spurs - Utah Jazz : 119-111

> Rudy Gobert (UTAH) n’a pas joué



