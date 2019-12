Auteur de l'un de ses meilleurs matchs de la saison, Rudy Gobert n'a pu éviter pour autant à Utah sa deuxième défaite consécutive (103-94), la quatrième en cinq matchs pour ce Jazz qui sonne faux ces derniers temps. Il faut dire que la tâche n'était pas des plus simples pour le pivot français et ses coéquipiers, en déplacement lundi à Philadelphie, qui avait tout gagné chez lui avant d'accueillir la franchise de Salt Lake City. Une série d'invincibilité à domicile (10 matchs, 10 victoires) qui s'est poursuivie avec le succès de la bande à Joel Embiid et Tobias Harris aux dépens des Mormons. Passé au travers la veille au même titre que toute son équipe à Toronto, Gobert a pourtant sorti le grand jeu toute la soirée (27 points, 12 rebonds, 3 contres. Auteur de l'un de ses meilleurs matchs de la saison, avec un double-double monstrueux qui lui a permis de contenir son vis-à-vis Embiid à 16 points à 5 sur 13 aux tirs et 11 rebonds, le meilleur défenseur de la Ligue a malheureusement pour lui été abandonné par les habituels autres leaders du Jazz Mitchell (18 points), Conley (7 points, 6 passes) et Bogdanovic (9 points). En face, en revanche, si Embiid n'a pas eu son apport habituel face à l'envergure du Saint-Quentinois, Tobias Harris (26 points, 9 rebonds) a, lui, été décisif.