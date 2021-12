La magie de Noël est retombée chez les Warriors. En effet, si Golden State l'avait emporté le 24 et 25 décembre, les joueurs de Steve Kerr sont tombés de haut cette nuit face à Denver (86-89). Portés notamment par Nikola Jokic (22 points et 18 rebonds) et Will Barton (21 points), les Nuggets ont frappé fort d'entrée pour compter 24 points d'avance à la pause (36-60). Derrière, le réveil des pensionnaires du Chase Center s'est fait progressivement jusqu'à revenir à égalité à 84-84, grâce notamment à un Stephen Curry plus inspiré (23 points). Mais, dans les derniers instants, c'est bien le dernier MVP qui a eu le dernier mot, alors que les deux franchises se retrouveront dans deux jours dans le Colorado.