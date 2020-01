A la fin janvier, les Los Angeles Clippers occupent la deuxième place de la Conférence Ouest. Un classement logique quand on voit la qualité de l'effectif mis à disposition de Doc Rivers. Mais c'est une vraie performance si l'on pense au load management pratiqué ou aux blessures qui ont touché le groupe californien. Mardi à Dallas, Paul George a manqué son 18eme match de la saison. Un nombre considérable. Pour prendre le relais, certains joueurs doivent être capables de briller même s'ils ne sont pas les plus attendus. Lou Williams, le meilleur sixième homme de la Ligue, endosse souvent ce rôle. Mais dans le Texas, c'est Landry Shamet qui a pris les choses en mains. Le sophomore a joué un rôle très important dans la victoire de sa franchise sur le parquet des Mavs (110-107). Avec 18 points, celui qui a réalisé son meilleur match de la saison a été le deuxième meilleur marqueur des Clippers. Seul Kawhi Leonard a fait mieux avec 36 points.

Landry Shamet, un shooter qui a tout changé

Kawhi with the incredible find... Shamet BURIES his 5th 👌!@LAClippers 105@dallasmavs 100



1:30 remaining on @NBATV pic.twitter.com/puWCRCkyI7

— NBA (@NBA) 22 janvier 2020







Le natif de Kansas City a été recruté en cours de saison dernière pour apporter son efficacité à 3-points. Et il vient de rappeler pourquoi. Ce pur shooter passé par l'Université de Wichita State a pris tous ses tirs derrière l'arc contre Dallas. Huit tentatives à 3-points pour cinq réussites. L'ancien joueur de Philadelphie a également obtenu une faute sur un shoot extérieur qui lui a permis de réussir trois lancers-francs. Cette statistique aurait pu rester insolite si la victoire n'avait pas été au bout pour les Clippers. Et surtout si Landry Shamet n'avait pas été aussi clutch. Dans les trois dernières minutes, il a marqué deux paniers primés. Six points décisifs dans un money-time où tout était encore à faire. A 97-98, le 26eme choix de la draft 2018 a réussi le tir qui a définitivement donné l'avantage à la franchise californienne. Il initiait alors un 8-0 qu'il est allé conclure de lui-même une minute plus tard avec un autre shoot à 3 points. A un peu moins de deux minutes du buzzer, les Clippers ont eu sept points d'avance. Un avantage qui n'a pas duré, mais qui a été suffisant pour offrir une quatrième victoire consécutive aux coéquipiers de Kawhi Leonard. C'est tout simplement la meilleure série en cours parmi les équipes de la Conférence Ouest. Celle qui permet aux Clippers de rester dans le sillage des Lakers.