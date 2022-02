Mais qui arrêtera les Boston Celtics ? Les hommes d’Ime Udoka ont frappé un grand coup mardi soir en allant écraser les Philadelphia 76ers dans leur salle. Ils se sont imposés 87-135, soit le plus gros écart de l’histoire entre les deux franchises, qui s’affrontaient pour la 457eme fois ! Il n’y a pas eu le moindre suspense dans cette partie, où les Celtics ont mené de bout de bout. Ils comptaient dix points d’avance à la fin du premier quart et 27 à la mi-temps, grâce notamment à Jaylen Brown qui a inscrit 26 de ses 29 en première mi-temps. Boston a remporté les deux derniers quarts de 16 et 5 points et l’écart a grimpé jusqu’à +51 ! Une véritable leçon de basket. Jayson Tatum a inscrit 28 points et pris 12 rebonds, alors qu’en face, Joel Embiid a dû se contenter de 19 points, 6 rebonds et 6 passes. Cela faisait pourtant 31 matchs que le pivot camerounais avait marqué au moins 25 points !