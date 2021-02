Match après match, Utah enchaîne les victoires et améliore son bilan, le meilleur de la NBA. Le Jazz n'a eu besoin que de 25 rencontres pour atteindre la barre des 20 succès. C'est aussi bien qu'en 1996-1997, le meilleur début de saison de l'histoire de la franchise. Pour y arriver et enchaîner un cinquième succès de rang, l'équipe basée à Salt Lake City a pris le meilleur sur Boston ce mardi (122-108).



Les coéquipiers de Rudy Gobert ont été challengés par une des meilleures équipes de la conférence Est et ils ont répondu présent. En augmentant l'intensité défensive et en profitant d'une palette offensive variée, ils ont fait le trou pendant le troisième quart-temps. La très bonne circulation de balle et l'alternance entre jeu en isolation, pénétration et pick and roll ont laissé la défense des Celtics sans solution. Et quand l'écart stabilisé autour de dix points a été réduit par le réveil de Jayson Tatum à l'entame des dix dernières minutes, c'est un Donovan Mitchell clutch qui a plié le match. L'arrière qui dépanne à la mène en l'absence de Mike Conley est le symbole d'un groupe capable d'adapter son jeu offensif pour garder son efficacité. « Il contrôle bien le rythme du match. Il a progressé dans sa prise de décisions et comprend parfaitement le tempo que l'on doit adopter » a expliqué Rudy Gobert en conférence de presse à l'issue de la rencontre. Le Français a une nouvelle fois terminé en double-double (18 points, 12 rebonds) pendant que Spida égalait son record de points de la saison (38 points).

« On ne joue pas pour être prêt à la mi-février »



Si les deux All-Stars se sont illustrés, Joe Ingles s'est montré avec 24 unités, son meilleur total de la saison. Bojan Bogdanovic (16 points) et Jordan Clarkson (13 points) ont aussi passé la barre des dix points face aux Celtics. L'effectif du Jazz est complet et complémentaire. Cet atout est sublimé par une expérience collective de plus en plus aboutie et une soif de succès. « L'an passé, on avait une toute nouvelle équipe et on avait besoin de trouver comment jouer notre jeu. Avec des joueurs clés qui jouent ensemble depuis plusieurs saisons maintenant, on a pu développer notre identité. Les gars sont attachés au projet de jeu et ils veulent gagner. » a expliqué Quin Snyder a l'issue de la rencontre.



Cette envie de gagner, qui est notamment justifiée par l'élimination au premier tour des play-offs l'an passé, motive les joueurs du Jazz. La victoire de haute-volée sur Boston, le meilleur début de saison de l'histoire de la franchise ou le meilleur bilan de la Ligue ne suffisent pas à Donovan Mitchell. Même si les prochaines équipes de passage à la Vivint Arena sont Milwaukee, Miami et Philadelphie. « On doit rester concentré sur notre jeu. On doit jouer comme on veut jouer. Ces matchs vont être de bons tests mais on ne joue pas pour être prêt à la mi-février : on veut arriver au top en mars, avril, main, juin, juillet... » a annoncé le joueur de 24 ans. Le Jazz a passé la barre des vingt succès mais il est loin de s'en contenter...