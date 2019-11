Quatre à la suite pour Utah. Prolongeant son invincibilité à domicile (6-0), le Jazz a en effet dominé les Nets à Salt Lake City, décrochant ainsi une quatrième victoire de rang. Les hommes de Quin Snyder ne sont pas passés loin de la correctionnelle, affichant jusqu’à 15 points de débours à la pause et encore huit longueurs de retard à l’entame de la dernière ligne droite, mais n’en ont pas moins eu le dernier mot en l’emportant 119-114.

Un succès qui doit évidemment beaucoup à Donovan Mitchell, meilleur marqueur de la rencontre avec 30 points à 13 sur 26 aux tirs. Mais la plus belle ligne de stats est à mettre au crédit de Rudy Gobert, auteur d’un nouveau solide double-double avec 18 points à 8 sur 10 aux tirs, 15 rebonds, 2 passes et 2 contres. Soirées plus difficiles en revanche pour Bojan Bogdanovic, limité à 12 points à 5 sur 13.

Chez les vaincus, Kyrie Irving a bien inscrit 27 points, mais au prix d’un terrible 10 sur 30 aux tirs, Spencer Dinwiddie se montrant bien plus efficace avec 21 points à 7 sur 15 en sortant du banc. Sous les panneaux, Jarrett Allen a vécu un calvaire face à Rudy Gobert avec seulement 4 points et 7 rebonds, et surtout 6 fautes en seulement 18 minutes.