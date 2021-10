Cela pourrait être l'affiche de la prochaine finale de la Conférence Est, mais en attendant le mois de juin, c'était l'affiche du match d'ouverture de la saison NBA. Les Milwaukee Bucks, champions en titre, recevaient les Brooklyn Nets, favoris pour le titre avec leur armée de stars, et ce sont les Bucks qui l'ont emporté 127-104. Les joueurs du Wisconsin, qui ont reçu leur bague (la première depuis 50 ans pour la franchise) et vu la bannière de champion 2021 se hisser au plafond du Fiserv Forum avant la rencontre, ont largement dominé leurs adversaires (privés de Kyrie Irving, écarté du groupe car non vacciné contre le coronavirus) et ont mené de la deuxième à la dernière minute. A la fin du premier quart, les Bucks menaient déjà 37-25. Les Nets sont parvenus à revenir à -5, mais Milwaukee a a réussi à reprendre de l'avance, pour finalement rentrer aux vestiaires sur le score de 66-59. Brooklyn n'est ensuite jamais parvenu à combler cet écart de sept points, et Milwaukee a déroulé dans le money-time pour corser l'addition et atteindre les 23 points d'écart. Sur la lancée de son immense saison dernière, Giannis Antetokounmpo n'a pas manqué ses débuts, inscrivant 32 points (12 sur 25 aux tirs), prenant 14 rebonds et délivrant 7 passes décisives. Khris Middleton et Pat Connaughton l'ont bien aidé, avec 20 points chacun. En face, Kevin Durant a bien commencé sa saison aussi, avec 32 points (13 sur 25 aux tirs), 11 rebonds et 4 passes. James Harden a ajouté 20 points, 8 rebonds et 8 passes et Patty Mills 21 points grâce à un parfait 7/7 à 3 points. En revanche, à part l'Australien, les joueurs du banc se sont peu montrés, avec seulement 4 points au total. Les deux équipes auront droit à un autre gros match pour poursuivre la saison : Brooklyn ira à Philadelphia vendredi et Milwaukee à Miami jeudi.