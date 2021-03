Le match de la nuit : Philadelphia - Utah



Sans le vouloir, la NBA avait prévu un choc entre les deux n°1 de Conférence pour leur dernière rencontre avant le All Star Break, et l'affiche a tenu toutes ses promesses ! Au final, c'est Philadelphia qui l'a emporté 131-123 contre Utah au Wells Fargo Center après prolongation. Le Jazz pourra avoir des regrets car il a dominé la grande majeure partie du match (+13 au maximum, au milieu du deuxième quart), mais il est tombé sur un énorme Joel Embiid. Le pivot camerounais a dominé Rudy Gobert et termine avec 40 points (14 sur 27 aux tirs dont 2/5 à 3pts), 19 rebonds, 3 passes et 2 contres ! Il s'est montré omniprésent, et surtout décisif dans le money-time. A 2'18 de la fin, le Jazz menait encore 114-109 après un dunk du Français, Embiid a ensuite inscrit quatre points pour remettre son équipe à -1 à 1'47 du buzzer (113-114), puis Gobert a dunké de nouveau (113-116 à 1'29 de la fin), Tobias Harris a redonné espoir à son équipe (115-116 à 23 secondes du buzzer), et Mike Conley a mis ses deux lancers-francs après une faute de Seth Curry.

Il restait 21 secondes à jouer, et c'est alors que Joel Embiid a enfilé le costume de héros en inscrivant le panier à trois points devant Bojan Bogdanovic qui a conduit les deux équipes en prolongation, à six secondes du buzzer (Conley a manqué son dernier tir ensuite). Le Jazz a pris un coup sur la tête, et a tenu jusqu'à 122-123, avant d'encaisser un 9-0. Donovan Mitchell, en colère contre les arbitres (tout comme Gobert), a même été exclu à 30 secondes de la fin. Dans cette prolongation, Embiid a laissé Tobias Harris faire le travail, avec onze points marqués sur treize ! Malgré un Donovan Mitchell à 33 points, Utah doit s'incliner mais cela n'enlève rien à sa première partie de saison exceptionnelle, avec 27 victoires pour 9 défaites, soit trois succès de plus que les 76ers.



NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 3 mars 2021

Philadelphia 76ers - Utah Jazz : 131-123 ap

>>> Vincent Poirier (PHI) n'a pas joué

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 38 minutes de jeu, 12 points (4 sur 10 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 9 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 1 contre, 3 ballons perdus, 5 fautes



Toronto Raptors - Detroit Pistons : 105-129

>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 27 minutes de jeu, 9 points (4 sur 8 aux tirs dont 0/4 à 3pts), 1 rebond, 1 passe, 1 interception, 1 ballon perdu, 3 fautes

>>> Killian Hayes (DET), blessé à la hanche, n'a pas joué



Houston Rockets - Brooklyn Nets : 114-132

>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) n'a pas joué



New Orleans Pelicans - Chicago Bulls : 124-128

>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas joué



Orlando Magic - Atlanta Hawks : 112-115

>>> Evan Fournier (ORL), blessé à l'aine, n'a pas joué



Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder : 87-78

>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 31 minutes de jeu, 11 points (5 sur 10 aux tirs dont 1/5 à 3pts), 3 rebonds, 1 passe, 1 interception, 3 ballons perdus, 2 fautes



Portland Trail Blazers - Golden State Warriors : 108-106

Sacramento Kings - Los Angeles Lakers : 123-120

Minnesota Timberwolves - Charlotte Hornets : 102-135

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers : 111-114