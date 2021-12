Et de quatre. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Nets de Brooklyn ont enregistré une quatrième victoire de rang, en venant à bout des 76ers de Philadelphia (114-105). Une rencontre durant laquelle Kevin Durant aura fait sa loi, lui qui termine même meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de ce match, avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 34 points, 11 rebonds et 8 passes décisives.

En face, les visiteurs se sont bien appuyés sur le duo Joel Embiid (32 points, 9 rebonds, 6 passes décisives) - Seth Curry (29 points, 3 rebonds, 4 passes décisives), mais cela n'a donc pas suffi. D'autant plus que les Nets, leaders du classement de la conférence Est, ont mené presque tout le match, malgré quelques ultimes frayeurs, dans le quatrième et dernier quart-temps, lorsque les 76ers ont égalisé à deux reprises, mais sans suite.