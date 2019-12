L’élève n’a pas encore dépassé le maître, mais le choc de dimanche entre les Lakers et les Mavericks a parfois ressemblé à un passage de témoin entre LeBron James (bientôt 35 ans) et Luka Doncic (20 ans). Même si ces deux candidats au titre de MVP ont rendu, statistiquement, une copie relativement similaire lors de cette victoire 114-100 des Texans, qui ont mis fin à la série de dix succès d’affilée des Californiens.



James a fini avec 25 points, 9 rebonds, 8 passes et 4 interceptions, alors que Doncic a compilé 27 points, 9 rebonds, 10 passes et 3 interceptions. Mais le Slovène s’est montré plus adroit que "King James" à 3 points, notamment lors d’une action qui a enflammé les réseaux sociaux. Car il est venu rentrer un tir (très) longue distance sur la tête du triple champion NBA, alors qu’il y a un mois, c’est lui qui était à la place de son adversaire sur une séquence très similaire.

Luka got LeBron back 🍿 pic.twitter.com/f1DP2BAytK

— ESPN (@espn) December 1, 2019







Et dire que, la saison dernière, l’ancien Madrilène avait attendu James devant le vestiaire des Angelenos afin qu’il lui offre son maillot dédicacé… "C’est sûr que j’étais un peu plus nerveux à l’époque. C’était quelque chose de vraiment spécial pour moi. Car c’est quelqu’un que j’admirais. Et que j’admire toujours aujourd’hui", a ensuite expliqué Doncic dans les entrailles du Staples Center, au milieu d’une foultitude de micros et de caméras.

Luka’s in there somewhere. Last time he played Lakers here, he waited outside Lakers’ lockerroom for autographed Lebron jersey. pic.twitter.com/ZgkhnHdqZR

— Brad Townsend (@townbrad) December 1, 2019







Aujourd’hui, Doncic, élu meilleur rookie de la dernière saison, n’est évidemment pas encore l’égal de son aîné, mais il est en train de devenir une véritable star. Car il affiche ce genre de statistiques depuis le début de saison (30,8 points, 9,9 rebonds et 9,6 passes), et a fait regretter à nombre de consultants américains leurs propos avant la draft 2018, lorsqu’ils jugeaient la star de l’Euroligue pas assez athlétique pour le jeu de la NBA…



Et ils s’en mordent désormais les doigts. Mais pas autant que les Suns et les Kings, qui ont respectivement préféré choisir Deandre Ayton et Marvin Bagley, en premier et deuxième choix, l’an dernier à la draft. Dimanche, il fallait bien un Doncic de ce calibre pour faire tomber des Lakers qui partagent désormais le meilleur bilan de la Ligue (17-3) avec les Bucks. Une "superbe victoire" pour les Mavs (13-6) et leur jeune leader : "Ça signifie beaucoup pour nous, parce que ça montre qu’on peut aussi jouer contre ces grosses équipes. On veut juste continuer comme ça."