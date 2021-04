Brown porte les Celtics

Les Celtics ont eu peur jusqu'au bout. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, la franchise de Boston est finalement venue à bout des Los Angeles Lakers (113-121). Lors du quatrième et dernier quart-temps, les visiteurs avaient porté leur avance à +27 (86-113). C'est alors à ce moment-là que les champions en titre ont accéléré, tout en infligeant un cinglant 29-2 à leurs adversaires d'un soir, pour revenir à seulement cinq petites unités. Finalement, lors des derniers instants de cette rencontre, les Celtics ont donc retrouvé leur adresse pour assurer ce cinquième succès de rang. Cette victoire a été possible grâce à un homme en particulier. En effet, Jaylen Brown a terminé très nettement meilleur marqueur de sa franchise, mais également meilleur marqueur de ce match, avec des statistiques personnelles de 40 points à 17/20 aux tirs, 9 rebonds et 3 passes décisives.