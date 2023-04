Giannis Antetokounmpo (26 points, 13 rebonds) de retour et les Bucks dans l'obligation ou presque de gagner, Milwaukee a montré un bon visage en début de match. Mais les champions 2021 sont tombés sur un os : Jimmy Butler. L'ailier est insolant de réussite, dans toutes les positions et il termine ce premier quart-temps avec 22 points à 9/10 au shoot. Milwaukee est néanmoins devant (28-33).

Malgré des ballons perdus, les troupes de Mike Budenholzer défendent bien et gardent leur avance en deuxième quart-temps où Butler est beaucoup plus discret (50-57). Malgré onze points de Butler, encore et toujours lui, le Heat n'inscrit aucun panier primé dans le troisième quart-temps. Face à une équipe aussi solide en face, l'écart se creuse logiquement (78-89).

Les Bucks ont la main sur la rencontre et jusqu'à 14 points d'avance en dernier quart-temps. Mais Butler est dans un grand soir, un soir inoubliable. Il lance ses coéquipiers dans un 13-0 pour revenir dans la partie. L'ancien de Chicago enchaîne les paniers et à 80 secondes de la fin, il marque cinq points qui scellent le sort de cette rencontre. Miami a renversé les Bucks (119-114) avec 21 points en dernier acte de Butler.

Face à cette performance de légende de l'ailier de Miami, auteur de 56 points, un des plus gros scores individuels de l'histoire de la NBA en playoffs, Milwaukee est désormais dos au mur (3-1) avant de revenir à domicile pour le Game 5. Les Bucks n'ont plus le choix : une défaite et c'est la sortie dès le premier tour pour la meilleure de la ligue durant la saison régulière.