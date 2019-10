Les hommes de Steve Kerr n'ont pu marquer le coup avec une victoire et ont été battus (123-101) par les Los Angeles Lakers lors de ce premier match de pré-saison pour les deux formations. Anthony Davis, la recrue phare des Angelenos durant l'intersaison, a signé 22 points et 10 rebonds en seulement 18 minutes, bien aidé par LeBron James (15 points, 8 passes) et JaVale McGee (10 points, 13 rebonds).

Loin de leur meilleur niveau, les Warriors présentaient eux aussi un nouveau visage, sans Kevin Durant, parti à Brooklyn, Andre Iguodala, transféré à Memphis, ni Klay Thompson, gravement blessé au genou lors des dernières Finales NBA. D'Angelo Russell, arrivé cet été, n'a inscrit que 4 points en 18 minutes, Stephen Curry (18 points) faisant le gros du travail offensif.