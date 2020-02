Très attendu, le 69eme All Star Game de la NBA s’est mué en une superbe fête à Chicago. A laquelle a participé activement Rudy Gobert. Avec Kobe Bryant, disparu tragiquement trois semaines auparavant, dans toutes les têtes, le grand rendez-vous du basket nord-américain, disputé avec une nouvelle formule efficace, s’est terminé à l’avantage du Team LeBron qui a pris le meilleur sur le Team Giannis (157-155). L’équipe d’Antetokounmpo a vaillamment résisté face aux hommes menés par James avec dans ses rangs un Gobert de gala.

Et VICTOIRE de #TeamLeBron dans ce #NBAAllStar 2020!! 👏

1⃣5⃣7⃣

-

155



Kawhi Leonard: 30 PTS

LeBron James & Chris Paul: 25 PTS

Giannis: 25 PTS, 11 REB

Rudy Gobert: 21 PTS, 11 REB pic.twitter.com/NkT7IRGNI5



— NBA France (@NBAFRANCE) February 17, 2020





Troisième Français à participer au All Star Game après Tony Parker (2006, 2007, 2009, 2012, 2013 et 2014) et Joakim Noah (2013 et 2014), Rudy Gobert affichait sa fierté d’être présent parmi les étoiles de la NBA, un an après avoir lâché de cruelles larmes de déception engendrées par son absence. « C’est un honneur, une reconnaissance, quelque chose que j’attendais depuis un bon petit moment. Les deux dernières fois, je pensais y être. Cette fois, je me disais presque que c’était inévitable. (...) C’est une immense fierté de marcher dans les pas de Tony et Joakim. Eux aussi ont marqué très fortement le basket français. C’est à mon tour », confiait le pivot de 27 ans.





« Je vais prendre du plaisir », avait-il ajouté. Il a tenu parole. Le joueur des Utah Jazz a brillé et pour une première apparition au grand rendez-vous, il a fait fort. Très fort. Si Gobert n’a finalement pas levé les bras en guise de victoire, il a contribué à rendre la rencontre particulièrement vivante et spectaculaire. Le Français s’est éclaté face aux LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, James Harden, Luka Doncic et Cie. En témoignent plusieurs dunks rageurs à travers lesquels sa joie et son plaisir de figurer sur le parquet de Chicago étaient perceptibles.





En un peu moins de 19 minutes, le Français a empilé 21 points (10 sur 11 aux tirs), un record pour un représentant tricolore au All Star Game et quatrième total de sa formation derrière Giannis Antetokounmpo (25), Kemba Walker (23) et Joël Embiid (22). En face, seuls Kawhi Leonard (30), élu MVP de la partie, et LeBron James (23) ont fait mieux. Et encore, remplaçant au coup d’envoi, Gobert n’a même pas disputé le dernier quart-temps, prévu pour être réservé aux titulaires !



Le pivot des Jazz, qui a figuré dans les quatre postulants au titre final de MVP, a également fait très fort sous les paniers. Il a tout simplement terminé l’événement comme meilleur rebondeur avec 11 prises, à égalité avec Antetokounmpo. Deux unités devant Davis et quatre de mieux que Leonard. Au final : un splendide double-double, sans oublier une sublime passe dans le dos (2 passes décisives). Du grand Gobert ! « J'ai essayé de donner du spectacle aux fans, tout en pensant à l'équipe et à l'oeuvre caritative pour laquelle on jouait (After School Matters). C'était beaucoup de plaisir au final. J'espère que j'ai rendu ma famille, mes amis et les supporters d'Utah et de France fiers de moi », a confié le Français, sourire aux lèvres, après la rencontre.