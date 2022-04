Sans son leader Jimmy Butler (genou), ni Kyle Lowry (ischio-jambier), le Heat n'a eu aucun mal à boucler sa série (4-1), en s'appuyant sur ses vertus habituelles: efforts collectifs, combativité de tous les instants, polyvalence en attaque et défense intraitable. La star d'en face Trae Young (11 pts, à 2/12, 8 rbds, 6 passes) en a une nouvelle fois fait les frais et, comme les Hawks en sont ultra-dépendants offensivement, il leur était impossible de rivaliser, malgré le très gros match de DeAndre Hunter (35 pts, 11 rbds, 3 interceptions). Menés de 15 longueurs au 3e quart-temps, ils sont pourtant revenus à trois unités au début du quatrième, mais Victor Oladipo, talent sur le retour, plombé par de graves blessures ces dernières années, et Bam Adebayo, toujours aussi solide à l'intérieur, sont venus calmer cette rebuffade avec des paniers importants.

En témoigne la passe superbe du premier (23 pts, 3 interceptions) envoyant au dunk le second (20 pts, 11 rbds) dans la dernière minute, pour répondre au panier derrière l'arc de Hunter qui venait de rapprocher les Hawks à deux unités (97-93). Auparavant, Tyler Herro avait apporté sa pierre à l'édifice, en sortie de banc (16 pts). "Il n'y a rien que je ne puisse gérer. Quand ils m'ont dit que j'étais titulaire, j'ai juste fait tout ce que j'ai pu pour aider mon équipe à gagner... Ce n'est que le début", a commenté Oladipo. Assez tranquillement donc, Miami, finaliste en 2020, a assumé son statut de tête de série N.1 et attend désormais de connaître son adversaire: Philadelphie ou Toronto (3-2) qui se retrouveront jeudi.