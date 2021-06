Sans Kyrie Irving, victime d’une entorse à la cheville droite lors d’un dernier match qui avait vu les Bucks revenir à 2-2 face aux Nets dans cette demi-finale de conférence Est, Kevin Durant a dû prendre les choses en main mardi soir pour le retour à Brooklyn. Car même si James Harden effectuait son retour, le barbu était un peu rouillé, se contentant de 5 points, à 1/10 au tir et à 0/8 à 3 points, 8 passes et 6 rebonds en 46 minutes. Un temps de jeu élevé pour un retour, mais encore inférieur à celui de « KD ».

Une performance "historique"



Car Durant a joué l’intégralité de la rencontre, soit 48 minutes, et n’a pas fait les choses à moitié. En compilant 49 points, 17 rebonds et 10 passes, il a tout simplement réussi ce que personne d’autre n’avait réussi à faire avant lui lors d’un match de play-offs ! Une performance "historique" comme l’a souligné son entraîneur Steve Nash, bluffé par cette incroyable performance. Et il n’a pas été le seul. Vainqueur des deux derniers trophées de MVP avant que Nikola Jokic ne lui succède cette saison, Giannis Antetokounmpo n’a pu que constater la supériorité de son adversaire.

GREATNESS!! Appreciate it while you can people! #KD

— LeBron James (@KingJames) June 16, 2021





"Aujourd’hui, c’est le meilleur joueur du monde et on doit le battre en équipe", a confié celui qui a tout même fini avec 34 points, 12 rebonds et 4 passes. Durant a aussi soufflé la communauté NBA, à l’image du champion en titre LeBron James, qui a souligné sur Twitter sa "grandeur", tout comme Kevin Love. Encore impliqué dans les play-offs, Donovan Mitchell n’avait pas les mots ("Wow"). Et les anciens joueurs ont été tout autant séduits. "Voilà ce que font les grands joueurs", a lancé Paul Pierce, Allen Iverson appréciant lui aussi la performance exceptionnelle de Kevin Durant. Une vraie unanimité…