Les Grizzlies mènent désormais 3-2 contre les Timberwolves et ils le doivent à Ja Morant. Le phénomène de 22 ans, tout frais élu joueur ayant le plus progressé cette saison, a justifié ce statut: à lui tout seul, il a renversé une situation mal embarquée, car son équipe était menée de 12 unités à l'entame du dernier quart-temps.A une seconde du buzzer, après un saut de trampoline, il a réussi un mouvement enroulé main gauche pour le panier de la gagne. Au cours du "mega-money-time", soit les deux dernières minutes de la rencontre, il a inscrit les 11 points des Grizzlies, pour boucler le quart-temps avec 18 et finir la rencontre avec 30 au total, frôlant le triple-double (13 rbds, 9 passes, 3 interceptions). Un récital.



Minnesota peut nourrir quelques regrets, après avoir cru tenir la victoire dans le sillage de Karl-Anthony Towns (28 pts, 12 rbds, 3 interceptions) qui, doigt aux lèvres après un tir primé pour mener 106-102, a cru faire taire le FedEx Forum. Anthony Edwards (22 pts) a aussi joué les climatiseurs en égalisant à 109-109 à 3,7 secondes du terme. Mais Morant, également auteur d'un dunk stratosphérique au 3e quart-temps, s'est envolé. Le "Spider-Man" de Memphis a fait sien le mantra - "un grand pouvoir implique de grandes responsabilités" - du célèbre super-héros créé par Marvel, car il n'a pas eu peur de les prendre.