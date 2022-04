Les Bulls ont douché l’enthousiasme des Bucks. Ces derniers, après leur succès initial, n’ont pas été en mesure de confirmer lors du Match 2. Il faut dire que cette rencontre a été très largement dominée par les joueurs de l’Illinois, portés par un DeMar DeRozan des grands soirs (41 points, 7 rebonds) et jamais autant en réussite au tir dans un match de play-offs. Toutefois, si les Bulls ont mis le pied sur le plancher d’entrée, les Bucks ont montré un peu de résistance dans le premier quart-temps. Mais, malgré Giannis Antetokounmpo (33 points, 18 rebonds, 9 passes), la franchise basée à Milwaukee a sombré corps et biens en fin de deuxième quart-temps, se retrouvant menée de quatorze longueurs à la pause.

Au retour des vestiaires, les Bulls ont continué leur marche en avant pour compter jusqu’à 18 points d’avance. C’est alors que le « Greek Freak » et ses coéquipiers, Brook Lopez (25 points, 6 rebonds) en tête ont réagi avec un 15-2 pour revenir à seulement trois longueurs. Un trou d’air auquel les Bulls ont très vite trouvé une solution pour reprendre le large dès les premiers instants du quatrième quart-temps. Donnant tout en fin de match, les Bucks se sont progressivement rapprochés et, à 56 secondes du buzzer, n’étaient plus qu’à trois longueurs. C’est alors que l’efficacité au tir leur a manqué, DeMar DeRozan scellant le sort de la rencontre avec une victoire des Bulls d’une très courte marge (110-114), qui relance totalement la série avant deux rencontres disputées dans l’Illinois.